Siniestro vial dejó como resultado derrumbe parcial de una casa y tres lesionados

Los ocupantes del inmueble no sufrieron lesiones

El conductor de una camioneta Toyota SW4, colisionó una vivienda del barrio Obrero de esa localidad, producto del siniestro se registraron daño parcial en el inmueble, daños en la estructura del rodado y sus acompañantes sufrieron lesiones pero se encuentran fuera de peligro.

Alrededor de las 06:45 horas de esta sábado, los policías de la Comisaría Ingeniero Juarez, Comando Radioeléctrico Operativo e integrantes de la Unidad Regional Seis acudieron a verificar un siniestro vial ocurrido en calle Urquiza y Mercedes Supac, del mencionado conglomerado habitacional.

Tras averiguaciones, por cuestiones que son materia de investigación, el conductor de la camioneta chocó contra la puerta de ingreso de una vivienda y quedó incrustada en la estructura.

El impacto provocó el derrumbe parcial de una galería precaria, desprendimiento de la puerta y mampostería, y rajaduras que dejaron la casa no apta para habitar por riesgo de derrumbe total.

Afortunadamente, la propietaria del inmueble, una joven de 23 años y los habitantes no sufrieron lesiones; en cuanto a los ocupantes del rodado fueron trasladados hasta el hospital local, para mejor asistencia médica.

Se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Delegación Policía Científica- UR6, quienes documentaron fotográficamente todo el procedimiento y la escena del hecho.

Por el caso se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial.



