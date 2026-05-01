Detectaron carga de hacienda con irregularidades y secuestraron 23 vacunos

Productores reconocieron animales con marcas y señales adulteradas; hay un hombre identificado como presunto responsable

Efectivos de la Delegación Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Juan Gregorio Bazán detectaron una presunta maniobra vinculada al delito de “Abigeato Calificado” y secuestraron 23 animales vacunos durante un operativo realizado en Laguna Yema.

El procedimiento se inició el miércoles último, alrededor de las 15:40 horas, cuando los policías fueron alertados sobre una carga irregular de hacienda con destino a la localidad de Las Lomitas.

De inmediato se dirigieron al lugar, y constataron la presencia de un camión Mercedes Benz cargado con vacunos transportados mediante distintas guías de campaña y documentación vinculada a operaciones de venta.

Tras averiguaciones, establecieron que dentro de la carga habría varios animales con señales adulteradas, pertenecientes a terceros, en tanto que el implicado huyó del lugar hacia la zona rural sobre la Ruta Provincial 37.

La situación fue informada al Magistrado judicial interviniente, quien ordenó allanar el lugar.

La requisa se realizó con verificación integral de marcas, señales y categorías de los animales secuestrados, con la colaboración de Veterinarios.

Durante las pericias, comprobaron que presentaban adulteraciones en los distintivos, pertenecientes a distintos productores rurales de la zona.

Los animales secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, en tanto, continúan con las investigaciones en toda la zona para dar con el imputado en la causa.



