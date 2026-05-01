Insfrán: “El Modelo Formoseño seguirá siendo el garante de igualdad de oportunidades”

En el acto de colación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), el gobernador Gildo Insfrán brindó un discurso cargado de memoria histórica, reivindicación política y un fuerte respaldo a la educación pública como herramienta de transformación.

En la tarde de este jueves 7, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán hizo la entrega de diplomas a los nuevos graduados de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB).

Ante una multitud de egresados y sus familias, el mandatario recordó los orígenes de la educación en la zona y defendió la vigencia del Modelo Formoseño frente a los ataques del centralismo porteño.

Al inicio de su discurso, Insfrán realizó un recorrido histórico que comenzó en 1914, mencionando la fundación de la primera escuela local y a su primer director, Juan Bautista Dominici.

En este sentido, solicitó al intendente Ricardo Lemos “rescatar las tierras donde se encuentran los restos de Dominici, porque es una historia que tiene que quedar escrita”, enfatizó.

También recordó hitos fundamentales como la inauguración de la Escuela N° 6 en 1949, bajo el Plan Quinquenal de Juan Domingo Perón; la apertura de la escuela para adultos en 1963, que significó “una universidad para el pueblo en tiempos de alfabetización, carreras técnicas y alfabeto morse”; en 1966 se crea la primera escuela secundaria, teniendo como primer director al recientemente fallecido Justo Lindor Olivera.

“Es importante conocer la historia para que valoremos este hecho que hoy vivimos aquí”, expresó el Gobernador.

Siguiendo esta línea, el primer mandatario relató la ardua lucha para que Formosa tuviera su propia formación en medicina, resaltando que “había universidades en todos lados y no había caso de conseguir para Formosa”; por eso “tomamos la decisión de crear la Universidad Provincial de Laguna Blanca” y señaló que “recibimos muchas críticas, pero no hizo mella en nuestra decisión que fue acertada”.

Entonces, subrayó que “los capitalinos decían: ‘¿Por qué en Laguna Blanca y no en Formosa capital?’. Bueno, en Formosa está la Nacional, pero allí no está la carrera de Medicina”, aclaró, destacando las gestiones ante la CONEAU para lograr el reconocimiento de la Licenciatura en Enfermería y Medicina, agradeciendo el apoyo técnico de Martín Strah.

La justicia social como garantía de igualdad de oportunidades

En un apartado político, el gobernador Insfrán fue contundente al responder a las críticas nacionales, al sostener que “no importa que nuestro presidente Javier Milei hable con desprecio cuando dice que la justicia social es un robo”, asegurando que “a nosotros no nos van a amedrentar”.

“Hoy las mujeres recibidas son más que los hombres, porque antes, las mujeres, si terminaban la primaria, los padres no las dejaban continuar porque las preparaban para ama de casa”, señaló y aseguró que “esto cambió gracias a la justicia social”.

A su vez, Insfrán dejó en claro que “cada formoseño, nazca donde nazca, tiene el derecho de realizarse en su propia tierra”; y expuso que “este 15 de septiembre se van a cumplir 30 años de esa frase, pero también 30 años del Modelo Formoseño”.

Y mencionó que “algunos dicen que ya está agotado; pero yo les digo que esperen sentados, porque el Modelo Formoseño recién está andando en la marcha que tiene que andar”.

El mandatario también se refirió al senador nacional de la oposición al que calificó de “forajido” que “pide la intervención de Formosa”, considerando que “es una verdadera vergüenza. Ya que constitucionalmente no existe ningún requisito para tal situación y su planteo es solo por su interés porque se le terminó el curro de ir a comprar por ‘dos mangos’ a la pobre gente su tierra y después revender”.

“Contra estos tenemos que pelear. Son los enemigos de Formosa que los recibe a todos con los brazos abiertos, sin hacer discriminaciones, pero luego se convierten y se olvidan de su origen”, sentenció.

Para cerrar, Insfrán felicitó a los flamantes egresados por el gran logro. “Hoy dejan de ser estudiantes para ser profesionales y empieza otra carrera que estoy seguro sabrán construir”, concluyó, reafirmando que el Modelo Formoseño seguirá siendo el garante de la igualdad de oportunidades en cada rincón del territorio provincial.



