Más de 200 profesionales participaron en las XVIII Jornadas Provinciales de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas

Con gran éxito se llevó a cabo este sábado la XVIII Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas, organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa. El evento, uno de los más importantes del año para la institución, reunió a más de 200 participantes bajo el lema “Entre Reformas y Algoritmos”.

El Contador Público Leandro Greco, Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa, valoró positivamente la realización de la jornada, que se desarrolló en la sede de la institución ubicada en Paraguay 433 de la capital provincial.

“Es muy importante para los jóvenes recién recibidos. A través de la Comisión de Jóvenes buscamos integrar a todos en el ejercicio de la profesión”, destacó Greco.

“El nombre de estas jornadas es muy acertado para los tiempos que estamos viviendo y pone en foco las problemáticas que enfrentan tanto los jóvenes como los profesionales con más trayectoria”, agregó.

Greco resaltó la calidad de los disertantes, entre ellos Ignacio Online, referente de toda una generación.

Dijo que: “Los temas centrales giraron en torno a la inteligencia artificial y la revolución tecnológica que atraviesa a la sociedad y que obliga a los profesionales a readaptarse constantemente”.

Además, subrayó el compromiso del Consejo con la formación continua: “Asignamos recursos para que los jóvenes profesionales y avanzados puedan participar, e incentivamos la integración con estudiantes de los últimos años de la carrera. La profesión atraviesa un momento de cambios profundos y esta jornada, realizada en nuestra propia casa, suma muchísimo en la era de la digitalización”.

El presidente también ponderó la excelente interrelación entre el Consejo, el sector privado y las autoridades estatales presentes.

Una profesión dinámica que exige actualización constante

Por su parte, el Contador Francisco Parra, Presidente de la Comisión de Jóvenes Profesionales, explicó que el evento fue trabajado de forma conjunta desde principios de año.

“Contamos con la participación de profesionales de Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa”, detalló.

Parra enfatizó que “nuestra profesión es muy dinámica y exige una actualización constante”. “Abordamos temas de inteligencia artificial, reforma laboral y reforma tributaria con cuatro disertantes de alto nivel provenientes de Buenos Aires, Córdoba y locales”, indicó.

“Estos temas fueron cuidadosamente seleccionados porque ahorran tiempo al profesional y nos permiten brindar un mejor servicio a la comunidad y al país”.

Finalmente, el Contador Elio Bustos, disertante de Córdoba, centró su exposición en repensar el ejercicio profesional a la luz de la inteligencia artificial.

“En el ámbito de las Ciencias Económicas, la IA ya es una realidad. La profesión ya no puede ser conocida sólo por liquidar impuestos, sueldos o balances; eso es el pasado. Hoy el empresario PyME y el Estado necesitan pensar en el futuro”, afirmó Busto.

“Estamos trabajando con herramientas de IA que procesan datos con lenguaje natural y ofrecen resultados sorprendentes. Es posible armar sistemas de gestión propios con instrucciones simples. Hay cambios disruptivos que están transformando nuestra forma de trabajar”, concluyó.

Busto cerró destacando el esfuerzo del Consejo de Formosa: “Es un desafío muy fuerte que genera gran interés. Abrir las puertas, traer disertantes de otras provincias y recibir colegas de todo el NEA demuestra una clara intención de ofrecer valor real a los profesionales”.

Disertantes:



“El nuevo mercado profesional en la era de la IA”. A cargo del Contador Elio Bustos.

“Ley de modernización laboral”. “Principales cambios en lo laboral y previsional”. Parte I. A cargo del C.P y L.A, Ignacio Barrios.

“Ley de modernización laboral”. “Modificaciones impositivas y tips”. Parte II. A cargo del C.P y L.A, Sergio Biller.

Palabras de Cierre. A cargo del Contador Sergio Britez.







