Secuestraron droga, un arma de fuego y objetos robados

Los procedimientos permitieron secuestrar casi un kilo de marihuana, una pistola calibre 9 milímetros y recuperar elementos denunciados como robados

Efectivos de la Comisaría de Pirané secuestraron cerca de un kilo de marihuana, una pistola 9 milímetros Bersa Thunder, con 10 cartuchos, y bienes sustraídos, a lo que se sumó la detención de uno de los involucrados en distintas causas judiciales.

Una de las intervenciones se concretó porque un hombre deambulaba en actitud sospechosa y con un arma de fuego en inmediaciones del cajero del Banco Nación, de la mencionada localidad.

De inmediato fueron al lugar y lo interceptaron cuando circulaba en una motocicleta e incautaron la pistola con los cartuchos, sin contar con las documentaciones para su portación, razón por la cual se inició una causa judicial.

En otro procedimiento, personal policial acudió a un complejo de alquileres donde se secuestraron dos paquetes con marihuana, restos de la misma sustancia y dinero, por lo que se dio intervención a la Delegación de Drogas Peligrosas.

Por otra parte, investigadores de esa dependencia aprehendieron a un hombre buscado en una causa de “Amenazas con arma blanca” y otra relacionada con la sustracción de bienes de un complejo de eventos.

Además, los integrantes policiales avanzaron en el esclarecimiento de dos casos de robo denunciados donde sustrajeron una motocicleta, un teléfono celular, un aire acondicionado, tubo de gas; teléfonos celulares, dinero en efectivo, un parlante y otros elementos.

Como resultado de las investigaciones, recuperaron la motocicleta robada y cuatro teléfonos celulares, luego que dos sospechosos abandonaran el rodado al advertir la presencia policial.

Posteriormente, mediante allanamientos ordenados por la Justicia provincial, se detuvo a uno de los imputados y el secuestro de un tubo de gas y un parlante denunciados como sustraídos.

Los secuestros y detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se los notificó de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



