Buscan a un hombre que atacó a tiros e hirió a un familiar y un efectivo policial

Sucedió durante una reunión y escapó hacia una zona de monte

Uniformados de la Policía provincial fueron atacados con disparos de escopeta al hacer cesar un conflicto familiar en una zona rural de la Colonia Lote 20, ubicada entre las rutas provinciales N° 1 y 3, donde un oficial y un pariente del imputado resultaron heridos.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas del sábado último y cuando el personal policial de la Comisaria Villa 213 llegó hasta una vivienda y fue recibido por un hombre con disparos con una escopeta.

Uno de los perdigones impactó en uno de los policías y los auxiliares de la justicia se resguardaron e hicieron disparos con posta de goma para repeler la agresión recibida.

El funcionario policial herido fue trasladado al Hospital de El Colorado, donde recibió asistencia médica y mediante el examen médico se determinó una lesión superficial compatible con el impacto de un perdigón, por lo que quedó internado para una mejor evaluación y seguimiento.

Durante las actuaciones, una mujer de 32 años se presentó en la Comisaria Sargento ® Pedro Barraza y denunció que el mismo sujeto había protagonizado un episodio de violencia familiar, donde efectuó disparos e hirió a un sobrino de 20 años y después la atacó a ella físicamente.

Ante la gravedad de la situación, se conformó una comisión policial integrada por efectivos de la Delegación Unidad Regional Dos El Colorado, Comisaría local, Villa 213, Delegaciones de Drogas Peligrosas, Departamento Informaciones Policiales y Policía Científica.

Después los policías regresaron al lugar del incidente con los elementos de seguridad y evacuaron a varias personas, entre ellas a menores de edad, para preservar su seguridad.

Una vez asegurado el perímetro, ingresaron a la vivienda y constataron que el imputado había escapado hacia una zona de monte.

Personal de Policía Científica realizó las pericias y secuestró cartuchos, vainas servidas, perdigones y otros elementos de interés para la investigación.

El caso fue informado al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial, y se inició una causa judicial por delitos de “Tentativa de homicidio, atentado y resistencia contra la autoridad con el uso de arma de fuego, amenazas y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar”.

Un amplio operativo de búsqueda se realiza en toda la zona a fin de atrapar al hombre y ponerlo a disposición de la Justicia provincial.



