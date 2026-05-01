Secuestraron 47 animales vacunos durante un allanamiento

Fue en un establecimiento ganadero de la Colonia Alto Alegre

Integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Sección Bartolomé de las Casas, allanaron un establecimiento rural y secuestraron 47 animales vacunos de distintas categorías.

La medida judicial se concretó el martes último, entre las 10:30 y las 13:10 horas, en un campo ubicado en jurisdicción de la Colonia Alto Alegre, en el marco de tareas investigativas.

Durante el procedimiento, los uniformados constataron la existencia de novillitos, novillos y toritos.

En total fueron secuestrados 47 animales vacunos y trasladados en un camión hasta el Haras Policial, donde se realizó la pericia veterinaria.

A raíz del caso, se sustancia una causa judicial por “Infracción al Artículo 293 del Código Penal Argentino”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

LAS LOMITAS

ALLANAMIENTO

La Policía esclareció un caso de robo

• Los indicios recolectados en la escena del hecho permitieron detener a un sujeto y recuperar los objetos

Efectivos de la Comisaría Las Lomitas detuvieron a un hombre por la sustracción de bienes de valor de una casa del barrio Nestor Kirchner, que incluyó un allanamiento en el conglomerado habitacional conocido como El Triángulo.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre de 52 años por la sustracción de varios objetos, entre ellos una motocicleta marca Suzuki AX 115, un aire acondicionado, termos y un cuchillo tipo machetillo.

Las actuaciones periciales realizadas por uniformados de la Delegación de Policía Científica detectaron daños en la puerta de ingreso, además de huellas de calzados y rastros compatibles con el desplazamiento de una motocicleta.

La recolección de pruebas permitió establecer la identidad del implicado en el caso y el lugar donde estaría lo sustraído.

Luego las autoridades judiciales analizaron las evidencias y ordenaron allanar una casa en el barrio El Triángulo, donde detuvieron al imputado y recuperaron partes de la motocicleta sustraída y otros objetos.

Los secuestros fueron trasladados hasta la comisaría; mientras que el aprehendido fue notificado de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



