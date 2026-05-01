Se recuperaron tres motocicletas en distintas intervenciones

• Estos fueron los resultados del trabajo policial en diferentes localidades

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron tres motos en procedimientos concretados en Clorinda, Guadalcázar e Ingeniero Juárez, en el marco de las políticas públicas de seguridad ciudadana.

En el primer caso, integrantes del Departamento Informaciones Policiales de la segunda ciudad recuperaron una Honda Wave que registraba pedido de secuestro en una causa de “Robo” en la Comisaría Quinta de la capital provincial y detuvieron al presunto autor del ilícito.

En el segundo hecho, miembros de la brigada del Comando Radioeléctrico dependiente de la Unidad Regional Seis secuestraron una motocicleta Zanella ZB de 110 cilindradas que interesaba en una causa de hurto y que ya fue comercializada en el barrio Villa Hermosa de Ingeniero Juárez.

En otro procedimiento, el personal del Puesto de Avanzada La Esperanza halló una moto en medio de recorridas preventivas sobre la Ruta Nacional N° 86, cerca del Paraje Chañar Bayo, y su conductor se dio a la fuga.

También se dio intervención a efectivos de la Delegación Unidad Regional Siete y del Destacamento Guadalcázar, quienes constataron que la Honda XR estaba oculta entre arbustos y fue secuestrada, dado que mediante la base de datos de la Dirección General de Informática se estableció que la moto tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad de Formosa.

En todos los casos, los rodados fueron trasladados hasta las dependencias policiales, mientras que el detenido quedó a disposición de la Justicia provincial.