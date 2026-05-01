La UNCAUS y el Instituto "Fermoza" ofrecen Doctorado en Educación

En un logro académico sin precedentes para la Provincia, el Dctorado en Educación comenzará a dictarse por primera vez en Formosa, en el marco de un convenio suscripto por la Universidad Nacional del Chaco Austral y el Instituto Superior “Fermosa”.

El acuerdo fue suscripto oportunamente por el secretario académico de la UNCAUS, Manuel Alejandro Ricardone y la rectora del establecimiento terciario formoseño, Elida Palavecino.

Según informaron las autoridades de ambas instituciones: las inscripciones continuarán abiertas hasta el próximo viernes, ya que las primeras clases presenciales se llevarán a cabo los días 29 y 30 de mayo. Precisaron además que las actividades formativas se extenderán durante veinticuatro meses, bajo la dirección académica del doctor Gerardo Kahan y plantel docente de la UNCAUS.

Cabe recordar que a mediados de marzo comenzó a dictarse también en Resistencia y Sáenz Peña esta misma oferta de posgrado, aprobada por Resolución CS Nº 329/2023 y acreditada por CONEAU según dictamen 617/2024.

En cuanto al perfil del egresado, vale destacar que se orienta a la formación para la investigación, cuyos desarrollos y resultados contribuyan a la resolución de problemas y desafíos educativos; la producción de nuevos enfoques, conocimientos y propuestas que constituyan aportes originales para los análisis de los procesos educativos y el quehacer en instituciones educativas, así como en organismos públicos y privados del sector; la reflexión y la participación en actividades docentes cooperativas para responder a necesidades y problemas que enfrenta en la realidad de su trabajo cotidiano

Para informes e inscripción, los interesados deberán dirigirse personalmente a la sede del Instituto “Fermoza”, sita en Maipú 850, en el horario de 9 a 12 y de 18 a 23 o bien vía WhatsApp al celular: 3704699344. También se reciben consultas al siguiente e-mail: posgrado@uncaus.edu.ar





Requisitos

Podrán aspirar al título de Doctorado en Educación quienes posean título de grado universitario otorgado por universidades argentinas o extranjeras, legalmente reconocidas; los egresados de estudios de Nivel Superior No Universitario de cuatro cuatro años de duración como mínimo, quienes además deberán completar los pre requisitos que determinen las autoridades de la carrera, a fin de asegurar que su formación resulte compatible con las exigencias del posgrado al que aspiran; en casos excepcionales, postulantes que el Comité Académico otorgue la admisión según análisis de antecedentes.

Para la inscripción los aspirantes deben presentar nota dirigida al director de la carrera, solicitando la inscripción al Doctorado en Educación; fotocopia autenticada del DNI (primera y segunda hoja); fotocopia autenticada del certificado de estudios o diploma de grado; currículum vitae completo en el que deben mencionarse, además de los datos personales, los estudios efectuados, títulos y distinciones académicas obtenidas, actividades docentes y de investigación en proyectos acreditados, publicaciones y actividades de transferencia al medio. En el caso de los estudiantes extranjeros, la documentación a presentar se regirá por las disposiciones que la Universidad Nacional del Chaco Austral determine al momento de la inscripción, de acuerdo con la normativa vigente según la nacionalidad de origen de los postulantes. En todos los casos se debe presentar la nota con la solicitud de inscripción indicada más arriba.