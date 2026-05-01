Desarticularon un centro de venta de drogas en el barrio Urbanización Maradona

• Secuestraron cocaína fraccionada, dinero y teléfonos celulares

Integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron a un hombre en el marco de un importante procedimiento contra el narcomenudeo, que permitió desarticular un presunto centro de comercialización de estupefacientes en el barrio Urbanización Maradona, de esta ciudad capital.

La investigación se desarrolló durante varias semanas y estuvo orientada a establecer maniobras vinculadas a la venta de sustancias prohibidas en dosis destinadas directamente al consumidor.

Como resultado de las tareas de inteligencia y vigilancia realizadas por los investigadores, se demoró en primera instancia a un presunto comprador y se secuestró cocaína hallada en su poder.

Con los elementos probatorios reunidos en la causa, el Juzgado de Instrucción y Correccional del Fuero Contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luis Molina, ordenó un allanamiento.

La medida judicial se concretó en la tarde del martes último, con el apoyo táctico del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF), que derivó en la detención del investigado y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Durante la requisa, los policías incautaron siete envoltorios con cocaína fraccionada, de las que se pueden obtener 39 dosis para consumo.

También se secuestraron dinero, tres teléfonos celulares, una balanza digital de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de estupefacientes.

A todo esto, el personal de Policía Científica realizó las tareas de documentación, secuestro y preservación de las cadenas de custodia, según el protocolo vigente.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, se lo notificó de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.