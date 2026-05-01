Se recuperaron dos motocicletas

Los operativos se realizaron en la ciudad capital y el interior provincial

Efectivos de la fuerza provincial recuperaron dos motocicletas sustraídas, en el marco de causas judiciales por “Robo” y “Hurto”.

El primer procedimiento se concretó en la localidad de Guadalcázar, luego de que los uniformados de la Delegación Unidad Regional Siete tomaran conocimiento de la sustracción de una motocicleta Honda Bros, durante la madrugada del sábado en el paraje Tres Pase.

Ante ello, una comisión policial se dirigió al lugar, iniciando tareas investigativas y rastrillajes en la zona.

Como resultado del rápido accionar, los policías lograron hallar el rodado abandonado en un sector de pastizales, ubicado a la vera de la Ruta Nacional N° 86, entre los parajes La Esperanza y El Solitario.

Luego, la motocicleta fue reconocida por el damnificado, quien acreditó su propiedad con la documentación correspondiente, continuándose con las tareas para establecer la identidad del autor del hecho.

Por otra parte, en el barrio El Quebrachito de esta ciudad, efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales, en el marco de tareas investigativas y preventivas, procedieron a la verificación de una motocicleta Kymco, tras un minucioso trabajo de identificación, se constató la numeración del motor y del cuadro, cuyos datos fueron cursados a la Dirección General de Informática Policial.

De la consulta realizada, se estableció que el motovehículo registraba pedido de secuestro vigente, vinculado a una causa por hurto denunciada en la Subcomisaría Namqom.

Ante ello, se dio intervención al personal de Policía Científica, procediéndose al secuestro del rodado y su traslado a la dependencia policial quedando a disposición de la Justicia provincial.



