Perdió la vida tras despistar con su moto

Ocurrió en la avenida Néstor Kirchner, frente al Mercado Frutihortícola

Un motociclista de 25 años falleció luego de perder el control de su moto en la avenida Néstor Kirchner y calle Arturo Jauretche, del barrio Parque Urbano de la ciudad de Formosa, mientras que las pericias realizadas por personal de Policía Científica arrojaron que no hubo participación de otro rodado.

El hecho se registró este domingo último, alrededor de las 3:25 horas, cuando efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Enri Omar Alvarenga verificaron un requerimiento informado a la línea de emergencias 911 sobre una persona tendida en la cinta asfáltica.

Rápidamente fueron al lugar con personal del Comando Radioeléctrico Policial, Dirección General de Policía Seguridad Vial y una ambulancia del SIPEC.

Los uniformados constataron que un joven estaba tendido sobre la cinta asfáltica e inconsciente, junto a una Honda XR de 150 cilindradas; mientras que el personal médico informó que el motociclista estaba sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre circulaba por avenida Néstor Kirchner en sentido Este-Oeste y, al llegar a la intersección con la calle Arturo Jauretche, por causas que se investigan perdió el control del rodado y cayó sobre la calzada.

Personal de la Dirección de Policía Científica realizó las pericias y documentó la escena del hecho, donde se constató huellas de frenado y marcas de rozamiento de neumáticos sobre el cordón de la avenida, sin la participación de otro rodado.

La víctima fue identificada como Bruno Nicolás Acosta y trasladada por personal de Bomberos hasta la morgue judicial del barrio San Antonio para el examen del forense judicial.

Una vez terminada la labor del médico judicial, el cuerpo fue entregado a sus familiares para las exequias.

Por el caso, se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.



