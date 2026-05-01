Se recuperaron dos motocicletas y una bici en Clorinda y la localidad de El Chorro

El personal policial secuestró dos motos, una bicicleta, detuvo a dos hombres y retuvo a un adolescente durante distintos procedimientos realizados en el marco de investigaciones por delitos contra la propiedad.

El primer procedimiento se concretó el miércoles último, a las 19:30 horas, cuando la brigada del Comando Patrulla de Seguridad Urbana de Clorinda recorría en inmediaciones de la barrera del barrio Bolsón Grande.

Durante esa actividad, los investigadores observaron que un sujeto se desplazaba en un rodado con características similares al denunciado como sustraído.

Al advertir la presencia policial, el individuo abandonó la motocicleta y se dio a la fuga hacia Paraguay; mientras que la verificación del rodado permitió comprobar que tenía pedido de secuestro.

El otro procedimiento estuvo a cargo de los integrantes de la misma brigada de investigaciones, quienes detuvieron a un hombre y recuperaron una bicicleta denunciada como sustraída una causa judicial por “Hurto con escalamiento”.

La investigación incluyó análisis de secuencias fílmicas y tareas de campo que permitieron establecer la identidad del presunto autor del ilícito, que se desplazaba por la zona de barrera y calle Chaco del barrio Libertad.

Por último, uniformados de la Comisaría El Chorro recuperaron una motocicleta sustraída y esclarecieron un hecho de “Hurto” ocurrido en el barrio La Banda, de esa localidad, que terminó con un hombre mayor de edad detenido y un adolescente retenido, que fuera posteriormente entregado a su padre en carácter de guarda tutelar.

En todos los casos, las motos fueron secuestradas y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial.