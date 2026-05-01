Tatané: Capturaron a un hombre y secuestraron carne vacuna, armas blancas y una camioneta

• El procedimiento fue realizado en el marco investigativo de una causa por “Abigeato calificado”

Efectivos de la Subcomisaría Tatané detuvieron a un sujeto y secuestraron producto cárnico, restos de animales, armas blancas y una camioneta utilizada para el traslado de la carne, durante un allanamiento realizado en una zona rural de la Colonia Posta El Salado, de esa localidad.

La intervención policial se concretó el jueves último por la mañana, durante un allanamiento ordenado por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, en el marco de una investigación por la sustracción de dos vacunos denunciada días atrás.

Durante la requisa, los policías hallaron oculto en una zona de monte restos de animales, más cuatro cuchillos, una chaira y carne en el interior de una heladera.

Los uniformados también incautaron una camioneta Toyota Hilux utilizada presuntamente para el traslado y comercialización del producto cárnico; mientras que los elementos fueron documentados por personal de la Dirección Policía Científica.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Abigeato calificado”, se detuvo a un sospechoso, fue notificado de su situación procesal y quedó alojado en una de las celdas de la dependencia, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.