Clorinda: Detuvieron a un sujeto con pedido de captura y a otro con estupefacientes

• Estos fueron los resultados de operativos de prevención

Integrantes de la Comisaría Territorios Nacionales de Clorinda aprehendieron a dos individuos: uno con pedido de captura vigente y el otro por tenencia de estupefacientes.

La primera intervención tuvo lugar el sábado último, alrededor de las 20:00 horas, durante un operativo de control e identificación de personas sobre la avenida Ayacucho y Castelli, de la segunda ciudad.

En ese contexto, identificaron a un hombre que según la Dirección General de Informática registraba pedido de captura activo por una causa judicial por “Tenencia de estupefacientes”.

El segundo procedimiento lo hicieron efectivos de la brigada de investigaciones de la Comisaría Territorios Nacionales, el jueves último a las 00:30 horas, en inmediaciones de las avenidas Raúl Alfonsín y Papa Francisco, de Clorinda.

Allí los investigadores observaron que un hombre intentó darse a la fuga al notar la presencia policial, arrojó un envoltorio en una zona de pastizales y lo demoraron.

Como ocurre en estos casos, el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas verificó el contenido del paquete y determinó mediante reactivos químicos que se trataba de marihuana.

En ambos procedimientos, los sujetos fueron detenidos por infracción a la Ley de Estupefacientes y todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial.