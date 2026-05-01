Se puso en funcionamiento la Unidad de ACV en el Hospital distrital de Ibarreta

En la misma jornada, los profesionales de la Red Provincial de ACV brindaron una importante capacitación a los equipos de los centros de salud y hospitales que integran el distrito sanitario III.

Esta semana, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, dejó habilitada la Unidad de ACV en el Hospital distrital de Ibarreta, un servicio fundamental para el diagnóstico y tratamiento rápido de los pacientes que sufren un accidente cerebrovascular y requieren de tratamiento trombolítico.

Asimismo, los profesionales de la Red provincial de ACV llevaron a cabo una capacitación destinada a los equipos de los centros de salud y hospitales ubicados en el distrito sanitario III y que tiene como efector de cabecera al Hospital de Ibarreta.

Con una gran asistencia del personal de salud, la jornada contó con la presencia de la directora del nosocomio, doctora Vivian González y fue acompañada por autoridades de la Municipalidad de la localidad.

El médico neurólogo, Miguel Campuzano, quien forma parte del equipo de la Red provincial de ACV y participó de la habilitación de la Unidad de ACV, también conocida como Unidad Stroke, explicó que el Hospital distrital de Ibarreta “es un nodo clave para la atención en esta patología, ya que recibe un volumen muy importante de pacientes, cuenta con un moderno tomógrafo y a través de la telemedicina, puede disponer del apoyo y del contacto del equipo de la Red para la aplicación eficaz del tratamiento”.

En relación a eso, valoró la acertada decisión del Gobierno de la provincia de poner en funcionamiento a este servicio en Ibarreta “ya que permite descentralizar la actividad del manejo de estos pacientes que no requerirían, en principio, ser trasladados hasta la Capital de Formosa”.

“Esto habla de la equidad y disponibilidad de acceso a un tratamiento de alto costo y de alta complejidad en el interior de la provincia”, sostuvo al referirse a la aplicación de la Tenecteplase, una medicación trombolítica que se suministra, de forma completamente gratuita, a los pacientes con diagnóstico de accidente cerebrovascular, que ayuda al cuerpo a disolver coágulos de sangre y a restaurar el flujo sanguíneo “y que debe ser aplicada rápidamente en una ventana de 4,5 horas.

A su vez subrayó, que dicha terapia trombolítica pueda administrarse en el Hospital de Ibarreta desde ahora “implica que estará disponible en una mayor parte del territorio provincial y no solo en la Capital, algo fundamental para un mejor abordaje de los pacientes que presentan un ACV”, aseguró el especialista en neurología.

Optimización en la atención

Por otra parte, se refirió a la capacitación, mencionando que lo acompañaron en las disertaciones, los doctores Juan Cirio, Santiago Fernández y Martín Puga. “Se capacitó sobre definición y conceptos clave en ACV, además, de manejo de selección de pacientes para trombólisis y tratamiento, con el propósito de poder realizar el tratamiento inicial de los pacientes con ACV en la localidad de Ibarreta”, detalló.

Y agregó que, además, del contenido teórico “se diseñó un esquema de trabajo para poder llevar a cabo las actividades de soporte del paciente con posible evento cerebrovascular en cuanto al manejo inicial, interpretación de imágenes y aplicación del tratamiento trombolítico”.

Al finalizar, Campuzano puso de resalto, que el Gobierno de Formosa continúa apostando a la salud pública gratuita y de calidad, invirtiendo en la formación de sus recursos humanos y en infraestructura tecnológica, asegurando que cada formoseño, sin importar dónde resida, reciba una respuesta médica de excelencia ante una emergencia.











