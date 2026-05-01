Ibáñez: “La educación para el Gobierno de Formosa es una herramienta de movilidad social y oportunidad para todos”

El ministro de Economía, Jorge Ibáñez, encabezó el lanzamiento del “Programa de Capacitación Tecnológica y Alfabetización Digital” en el CID, donde destacó que la iniciativa funciona como un puente de justicia social para la inserción laboral.Este viernes 8, en el Centro de Inclusión Digital (CID) de la ciudad de Formosa, el Gobierno de Formosa lanzó el “Programa de Capacitación Tecnológica y Alfabetización Digital”.La iniciativa, que surge del trabajo articulado entre el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y la Coordinación del Centro de Inclusión Digital (CID), busca dotar a los jóvenes de herramientas críticas para el mundo laboral actual y promover una “ciudadanía tecnológica” responsable.En este marco, el titular de Economía, Jorge Ibáñez, en declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), precisó que “este programa fue puesto a consideración del gobernador Gildo Insfrán, quien lo aprobó de inmediato, entendiendo que la capacitación digital es una necesidad para el mundo laboral”.De esta manera, indicó que tendrán cuatro capacitaciones “que van a poder elegir”, convirtiéndose en “una herramienta para insertarse en el mundo laboral”, afirmó.“Esto ocurre en Formosa porque hay una política de un Gobernador que impulsa fuertemente la educación pública y gratuita en todos sus niveles”, sostuvo Ibáñez, destacando que “estos cursos van a ser un puente entre los barrios y el mundo laboral; y ese puente se llama justicia social”.En este sentido, Ibáñez contrastó la política provincial con el escenario nacional, señalando que el presidente de la Nación, Javier Milei “parece que nunca lo escuchó al Papa Francisco cuando decía que los gobernantes deben perseguir el fin de la justicia social”.Y denunció que, mientras en Formosa se impulsa la educación pública y gratuita, el Gobierno nacional desfinancia las universidades y deja la educación a merced de las “leyes del mercado”.Asimismo, dejó en claro que para el Gobierno que conduce Insfrán “la educación es una herramienta fundamental de movilidad social y oportunidad para todos”En el plano económico, el ministro de Economía ratificó que Formosa mantiene su superávit fiscal real, a diferencia del superávit nacional al que calificó de “mentiroso” por no contabilizar intereses de deuda.Y al concluir afirmó que en “el aguinaldo y los salarios están garantizados por decisión del Gobernador”, añadiendo que “las prioridades son las de siempre, es decir, alimentos, medicamentos y programas sociales”, y marcó que “respecto a la obra pública iremos un poco más lento pero no la vamos a dejar de hacer”.



