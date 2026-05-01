Era Milei: 742 mil personas en el país han perdido su cobertura médica

Desde la Consultora Polítiké explicaron que al observar las personas que cuentan con cobertura de salud en la República Argentina, ya sea con obra social, prepaga, mutual, o algún servicio de emergencia, se puede apreciar que desde la asunción de Javier Milei al 2025 las personas que dejaron de tener cobertura descendió 2,1 puntos porcentuales, aumentando las argentinas y argentinos que su salud quedó en manos de la salud pública.

Afirmaron que esto se da de manera paradójica en el periodo de gobierno del presidente Javier Milei quien, como es de público conocimiento, vino a “destruir el Estado”, dejando en evidencia que el funcionamiento del Estado y de la salud pública es de vital importancia para una nación.

De tal modo que, en el segundo trimestre del 2023 las personas que contaban con cobertura en el país era el 67,5% mientras que para el segundo trimestre del 2025 descendió al 65,4%, es decir que 742.000 personas dejaron de contar con prepaga, obra social, mutual o algún servicio de emergencia.

Hogares que no llegan a fin de mes

Por otra parte, al observar los hogares que tuvieron que utilizar ahorros para llegar a fin de mes en la República Argentina, informaron que la provincia de Mendoza con el 50,3% fue la jurisdicción donde más de la mitad de los hogares tuvieron que recurrir a sus ahorros para poder llegar a fin de mes.

Por otra parte, a esta cruel realidad económica y social que atraviesa el país desde Politiké indicaron que en el otro extremo de hogares que menos ahorros utilizó para cubrir sus gastos se encuentra la provincia cuyana de San Luis. Por otro lado, si se analiza la situación de la provincia de Formosa se puede apreciar que se encuentra como la tercera jurisdicción en donde los hogares tuvieron que usar en menor medida recursos de ahorros para llegar a fin de mes.

Inscripciones iniciales de autos y motos

Asimismo, desde la consultora, marcaron que en el mes de abril del 2026 las inscripciones iniciales de motocicletas en Formosa experimentaron un aumento del 94,8% en su comparación con el mismo mes del año 2025, siendo de esta manera la quinta provincia que mayor crecimiento interanual experimentó en el país, tercera en el Norte Grande y primera en la región del NEA y superando ampliamente el promedio nacional del 51,6%.

Industria láctea

Al comparar la producción acumulada por habitante de algunos productos elaborados por la industria láctea nacional durante los primeros 28 meses de la actual gestión presidencial, respecto al mismo período de la gestión anterior, explicaron que las estadísticas demuestran la abrupta caída de dicha industria.

Aseguraron que, si bien tan notable caída puede responder a factores diversos como pueden ser una baja demanda interna por ingreso al mercado local de productos importados o la baja demanda externa por la pérdida de competitividad debido a la apreciación de la moneda nacional, no deja de ser un ejemplo claro y concreto del estado de situación en el que se encuentran varias industrias nacionales.

Turismo en el fin de semana largo del 1° de mayo

Al observar el último fin de semana largo por el día del trabajador en Argentina, Politiké advirtió “una desaceleración en la actividad turística”, destacando que se viajó menos, con estadías más cortas y un gasto real en baja.

Tal es así, que la cantidad de viajeros bajó un 8% en comparación con el 2025, mientras que el gasto promedio diario por turista con una caída real del 1,6% frente al año anterior.

Además, la estadía promedio fue un 25,9% menor que el 2025 y el gasto total real fue de 32,9% menor al año pasado.

Reducción sostenida de la dotación del sector público nacional y evolución reciente del empleo estatal

Por otra parte, señalaron que se evidencia un proceso sostenido de reducción del empleo público nacional, en línea con las políticas de recorte administrativo y contención del gasto estatal impulsada por el Gobierno nacional, con ajustes más pronunciados en la Administración Pública que en las empresas estatales.

En marzo de 2026, la dotación total del sector público nacional alcanzó las 276.104 personas, lo que representa una disminución mensual del 0,3% y consolida la tendencia descendente iniciada durante el último trimestre de 2025.

Esta reducción se verificó tanto en la Administración Pública Nacional (APN) como en el conjunto de empresas y sociedades del Estado.La APN concentró 187.734 agentes, equivalentes a cerca del 68% del empleo público total, registrando una caída mensual del 0,3% y una reducción interanual cercana al 6%.

Dentro de su estructura, las principales disminuciones se observaron en la administración centralizada (-0,8%), descentralizada (-0,4%) y otros entes (-0,5%). En conjunto, desde diciembre de 2023 se perdieron 65.361 puestos de trabajo en el sector público nacional. Por su parte, las empresas y sociedades del Estado contabilizaron 88.370 trabajadores, con una variación mensual negativa del 0,4%.

Las mayores dotaciones continúan concentrándose en empresas vinculadas al transporte ferroviario, servicios financieros públicos, correo oficial, transporte aerocomercial y servicios sanitarios.



