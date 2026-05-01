Se presentó oficialmente el Programa Provincial de Equinoterapia 2026

En el marco del inicio de esta propuesta, autoridades provinciales firmaron un convenio que pretende impulsar la herramienta innovadora del Club Digital, después de lo que fue la experiencia tan positiva en “Verano Accesible”.

Este jueves 28, a las 9.30 horas, en el Camping de la Asociación Mutual de Empleados del Instituto de Asistencia Social (AMEIAS), ubicado en Ruta Nacional N° 11, kilómetro 34, inició el ciclo 2026 de actividades del Programa Provincial de Equinoterapia.

El Gobierno de Formosa, a través del IAS, lleva adelante esta propuesta que se desarrolla en el mencionado predio año a año. Es una política pública que complementa la tarea que se hace en el sistema educativo provincial, pero no solamente en las escuelas especiales, sino también en las inclusivas.

Por ese motivo, el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz, acompañó esta presentación oficial, al igual que otras autoridades provinciales, así también la diputada nacional justicialista Graciela Parola.

Allí el administrador general del IAS, el arquitecto Edgar Pérez, subrayó que es el décimo año de este Programa. En este 2026, sostuvo que “ofrecerá nuevas herramientas de trabajo, con el fin de estar mucho más cerca ante un momento complicado de la Argentina, donde las políticas públicas nacionales están destruyendo todo lo hasta aquí construido. También castiga a las familias más vulnerables, quita derechos, y donde la discapacidad es maltratada”.

En cambio, “el Modelo Formoseño, que conduce el gobernador Gildo Insfrán, está más cerca de la gente”, especialmente enfatizó en ello ante lo que está ocurriendo en el país como consecuencia de las políticas de ajuste de la gestión del presidente Javier Milei.

En ese sentido, marcó que “no es solo por formación política, sino también por la sensibilidad que tienen las políticas públicas que apuntan a lograr la inclusión”.

En adelante, sostuvo que dentro del Programa, “donde el caballo es una herramienta fundamental para la terapia gracias al trabajo que ofrecen quienes forman parte del mismo”, se generó “una alianza estratégica” que permitió “vincular caminos ya desarrollados, como el que tiene el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación”.

“Verano Accesible”

Esto a partir de una experiencia con el Programa “Verano Accesible”, de la cual habían participado niños, niñas y jóvenes, donde se promovió el Club Digital. “Esta herramienta se incluirá también, así como el desarrollo de otros instrumentos del Polo que harán mucho más rica la propuesta de contención y acompañamiento de la terapia”, puntualizó.

Es decir que esto se incorporará en este 2026, todo ello realzó que es “gracias a las condiciones que brinda el Gobierno de Formosa, a partir de una política trazada por el gobernador Gildo Insfrán”.

De esa manera, acentuó contundente Pérez, “se trabaja muy de cerca y en articulación con el Ministerio de Cultura y Educación, las escuelas inclusivas, así como en unión con las asociaciones, las fundaciones y la propia comunidad que aquí tiene un espacio público, libre y gratuito con todas las herramientas para garantizar la accesibilidad a ellas”.

En otra parte de sus declaraciones, informó que “el Programa de Equinoterapia se desarrolla de martes a jueves en la ciudad capital”, y que también, a partir de un trabajo especial, se planifica llevarlo al interior provincial.

Es decir que este es uno de los “muchos proyectos que se esperan poder concretarlos”, incluso se trata de un sueño por cumplir de lograr “la equinoterapia móvil”, ya que con él se pretende sumar “a los Municipios y así plantar la semilla para el impulso después en cada localidad”, adelantó.

Orrabalis

Otro de los que estuvo presente en este acto oficial de presentación fue Camilo Orrabalis, secretario de Ciencia y Tecnología, quien comentó que había sido “una prueba piloto” lo desarrollado en el marco de “Verano Accesible”.

Allí desde la Secretaría, que viene impulsando los Clubes Digitales, se realizó uno de ellos para lo cual se realizó la adaptación, para así aportar su granito de arena a este espacio. “Alrededor de 40 niños y niñas con discapacidad accedieron” en esa oportunidad a dicha propuesta, precisó.

Lo positivo que fue esto hizo que “hoy nos demandan que sigamos con este proyecto, el cual fue renovado para poder seguir de manera permanente junto al IAS con un Club Digital especialmente adaptados para las personas con discapacidad”, subrayó Orrabalis.

Jara

A su turno, la licenciada Susana Jara, directora de las Personas con Discapacidad, área que pertenece al Ministerio de la Comunidad, vinculó a la equinoterapia con aquellas actividades al aire libre que son importantes para las personas con discapacidad.

Por tanto, consideró fundamental dar impulso a este espacio que “se integra a otros como el Centro Ocupacional Inclusivo, donde se brinda talleres y otras actividades a las personas con discapacidad y también a sus familias”, indicó.

Estrategias que apuntan a la socialización

En efecto, marcó que “esta es una más de las acciones planificadas dentro de la provincia”. En ese sentido, en otro de los testimonios durante la presentación, Laura Giménez, directora de la Escuela Especial N° 7, ubicada en el barrio La Alborada, destacó las estrategias que se ponen en práctica con la equinoterapia, “ya que con ellas se apunta a la inclusión, así como compartir actividades en comunidad”.

En otras palabras, “a socializar de distintas maneras, en donde niños, niñas y adolescentes desarrollan y gestionan la tolerancia con el otro, la paciencia, el buen trato, la postura y el cuidado, al igual que dar respuesta a consignas sencillas”, resumió.



















