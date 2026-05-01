Empresas formoseñas llevarán su potencial a la mayor rueda de negocios de Paraguay

Nuevas oportunidades para la exportación de productos y servicios formoseños, así como para la incorporación de insumos estratégicos que fortalezcan el desarrollo empresarial local.

Empresas formoseñas participarán de las Rondas de Negocios de la Feria Empresarial del Paraguay (FEPY) con el acompañamiento de la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) y la Subsecretaria de Desarrollo Económico, junto al Gobierno de la Provincia, uno de los principales espacios de vinculación y generación de negocios de la región, que se desarrollará del 3 al 5 de junio en el Comité Olímpico Paraguayo.

En esta oportunidad, empresas de Formosa formarán parte de la Rueda Internacional de Negocios, consolidando una destacada presencia provincial en un evento que reunirá a firmas, industrias, pymes y representantes comerciales de distintos países.

La participación formoseña cobra especial relevancia en un contexto de creciente integración regional, ya que permitirá a las empresas locales acceder a reuniones previamente coordinadas, generar contactos estratégicos, identificar oportunidades comerciales y explorar nuevos mercados para sus productos y servicios.

Desde la ADE destacaron la importancia de que empresas formoseñas participen activamente en este tipo de instancias, porque representa una herramienta clave para impulsar la proyección internacional, ya que no solo permite generar oportunidades concretas de exportación de productos y servicios locales, sino también establecer vínculos estratégicos para la importación de insumos, tecnologías y recursos que contribuyan a mejorar la competitividad y el crecimiento del sector productivo provincial.

Los interesados en participar de la Ronda de Negocios FEPY 2026 pueden inscribirse https://forms.gle/gbwpeQ1Nkmq6Tgd96 y para obtener más información ingresar a www.ruedafepy.com o acercándose a las oficinas de la Agencia de Desarrollo Empresarial.



