"Se necesita un cadáver" debuta en La Mandinga

“La Chamullería” vuelve a escena con nueva propuesta cómica titulada “Se necesita un cadáver”, durante una función que tendrá lugar el próximo domingo, a las 21, en el Centro Cultural “La Mandinga”.

Dicho elenco debutó exitosamente hace dos años con la obra “La prudencia”, siguiéndole en el 2025 la presentación de “La sombra de un perfume”. En este caso, se trata de la tercera puesta teatral dirigida por Gustavo Sanabria, que despliega una trama tan absurda como inquietante, donde la ambición y la desesperación llevan a un grupo de personajes a cruzar límites impensados.

La pieza cuenta con las actuaciones de Aldana Marchi, Loana Silvera Martín, Melisa Ruiz Díaz, Gule Torres y Fabián Leguizamón. En cuanto al equipo técnico, se destacan: Loana Silvera Martín (asistente de dirección), Lola Greatti (iluminación), Violeta Cecotto (sonido y musicalización), María Andrea Pereyra (asistencia de producción), Aldana Marchi y Loana Silvera Martin (diseño de arte), Paola Martinez y Johana Fretes (diseño de vestuario) y Ayelén Alvez (fotografía)

Según la sinopsis, todo comienza con una necesidad urgente: conseguir un cadáver. A partir de este disparador insólito, se desencadena una serie de situaciones disparatadas, enredos y decisiones moralmente cuestionables. Los personajes, atrapados en sus propias contradicciones, intentan resolver lo irresoluble, mientras el caos crece escena a escena.

Con diálogos llenos de humor y un ritmo vertiginoso, la obra escrita por Guillermo Montilla Santillán invita al espectador a reírse de lo macabro y a reflexionar sobre hasta dónde somos capaces de llegar cuando las circunstancias nos empujan. Una propuesta teatral provocadora, ideal para quienes disfrutan del humor negro con una mirada crítica y profundamente humana.

Cabe destacar que las entradas anticipadas que tienen un valor individual de quince mil pesos o dos por veinticinco mil pesos se pueden adquirir vía WhatsApp a los celulares: 3704586113 y 3704589138, aclarando que en puerta el ticket costará veinte mil pesos.