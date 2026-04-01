La Municipalidad realiza trabajo de bacheo y sellado de juntas

Son múltiples los trabajos que está desarrollando el municipio local para el mantenimiento y recomposición de la vía pública y de desagües pluviales distribuidos por la ciudad, acción a cargo de personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la comuna capitalina.

Actualmente hay cuatro puntos en los que se está interviniendo con acciones de bacheo, uno de ellos en Pedro Bonaccio y Pacífico Scozzina, en el B° San Francisco; el otro sobre Av. Italia y 16 de Julio, en el B° Itatí II, y el tercero en Salta y Ramos Mejía, en el B° San Martín, en todos con reducción de calzada.

Por otro lado, también relativo al mantenimiento de la vía pública, una cuadrilla hizo lo propio sobre la Av. de Los Constituyentes, sobre el tramo que corre entre Juan Somacal y Beata Nazaria Ignacia March, doble sentido de circulación entre esta última hasta calle Quiñones, sobre mano hacia la Av. Soldado Formoseño, en el B° República Argentina.

En cuanto al sellado de juntas, se ejecuta en Rivadavia entre Av. Napoleón Uriburu y Av. 25 de Mayo y se culminó en calle Mitre entre Brandsen y José Maria Uriburu.

Por último, otro equipo ejecutó un trabajo sobre el desagüe pluvial sito en inmediaciones de Av. Gob. Gutnisky y Blas Parera, en el B° La Alborada, tarea que se desarrolló también con reducción de calzada, por lo que se pidió especial precaución al circular ante trabajos que se realizan en esas condiciones.











