Se celebró el 38 aniversario de la antigua Escuela de Suboficiales y Agentes

• ⁠El emotivo acto permitió compartir anécdotas de otros tiempos y destacar los avances en infraestructura, enseñanza y preparación de jóvenes

La “Ex Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de la provincia”, conocida en la actualidad como Instituto de Formación y Capacitación para el Personal Subalterno, cumplió 38 años dedicados a la instrucción y preparación de jóvenes para el servicio hacia la comunidad formoseña.

El acto se realizó este jueves por la tarde en el Polideportivo Policial y estuvo encabezado por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González; acompañado por el jefe de Policía, Comisario General licenciado Juan Moisés Villagra y el Subjefe, Comisario General Dr. Norberto Rubén Mauri.

También asistieron integrantes de la Plana Mayor, el director General de Institutos, la directora del Instituto de Capacitación y Formación Policial Comisario Inspector Mónica Noemí Cantoni, oficiales superiores, jefes, personal subalterno en actividad, retirados, plantel de profesores, instructores y las familias de los aspirantes a agentes de Policía.

Tras las entonaciones del Himno Nacional Argentino y Marcha a Formosa, se leyó el instrumento legal mediante el cual la Jefatura de Policía se adhirió al acontecimiento.

Luego se entregaron testimonios de reconocimiento por trayectoria y loable predisposición a ese Instituto, a las autoridades y suboficiales que marcaron sus pasos en diferentes promociones.

Las palabras en conmemoración al aniversario estuvieron a cargo de la directora de la casa de estudios, Comisario Inspector Mónica Noemí Cantoni y el ministro de Gobierno González, quienes destacaron la decisión política del gobernador de la provincia Gildo Insfrán de priorizar la educación como uno de los pilares de su gestión. (Con foto).



