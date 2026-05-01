La Policía secuestró mercaderías sin aval aduanero

• La carga era transportada en un automóvil Citroën C3

Uniformados de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Delegación Cañada Doce, secuestraron productos electrónicos y electrodomésticos entre otras mercaderías, todas sin documentación legal.

El hecho se registró en la madrugada del último jueves, cuando los policías demoraron un automóvil Citroën C3 conducido por un hombre de 35 años, oriundo de la provincia del Chaco.

Tras la verificación del vehículo se constató que los productos que transportaba no tenían aval aduanero.

Se informó al fiscal Federal de turno, quien ordenó que se realicen las actuaciones por el delito de encubrimiento de contrabando, ya que el avalúo de la mercadería transportada supera los cuatro millones de pesos

Por cuestiones de jurisdicción, el personal de la Subcomisaria Colonia Pastoril se hizo cargo de las diligencias.