Se anularon centros de venta de drogas mediante allanamientos simultáneos

• ⁠Hubo detenidos, secuestro de cocaína, marihuana, dinero y elementos utilizados para la comercialización

Investigadores de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizaron distintos allanamientos en las localidades de Clorinda y Laguna Naineck, que derivaron en la desarticulación de puntos de venta de estupefacientes y la detención de personas involucradas en la actividad ilícita.

Los procedimientos fueron el resultado de tareas investigativas desarrolladas durante varias semanas, tiempo en el que los efectivos reunieron pruebas mediante seguimientos, vigilancia y testimonios.

Uno de los operativos se concretó en el barrio 25 de Mayo de la ciudad de Clorinda, donde integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas secuestraron envoltorios de pasta base de cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento y almacenamiento de sustancias estupefacientes.

En ese procedimiento fue detenido un hombre de 29 años, mientras que otro sujeto quedó demorado en el marco de la investigación por comercialización de estupefacientes.

Por otra parte, efectivos de Drogas Peligrosas ejecutaron dos allanamientos en distintos barrios de Laguna Naineck, donde secuestraron marihuana, una importante suma de dinero en efectivo, balanzas digitales, teléfonos celulares, retazos de polietileno y una motocicleta presuntamente utilizada para la distribución de drogas.

Además, un hombre de 30 años fue detenido y puesto a disposición de la Justicia, mientras que otras personas fueron demoradas durante las diligencias judiciales.

Todos los procedimientos se realizaron con intervención de los Juzgados de Instrucción y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, contando además con la colaboración de grupos especiales y dependencias jurisdiccionales.



