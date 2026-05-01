Aprehendieron a un hombre con marihuana y secuestraron un automóvil

• El conductor intentó evadir un control policial antes de salir de la provincia

Integrantes de la Delegación Policía de Seguridad Vial Puente Lavalle detuvieron a un hombre, secuestraron marihuana y un automóvil durante un operativo de seguridad vial en El Colorado.

El hecho ocurrió días atrás, alrededor de las 20:30 horas, cuando los policías fueron alertados sobre un vehículo que habría intentado evadir un control antes de egresar del territorio provincial.

Ante esta situación, los uniformados identificaron el rodado y a su conductor; mientras que durante la inspección del automóvil hallaron un envoltorio de polietileno oculto en el sector trasero del asiento del chofer, que contenía una sustancia vegetal con características similares a marihuana.

Luego se solicitó la presencia del personal de Drogas Peligrosas y Policía Científica, que realizó las pruebas de campo y confirmó que se trataba de marihuana.

Como resultado de la intervención, los policías detuvieron al conductor, lo trasladaron junto a la droga hasta la dependencia policial, se iniciaron las actuaciones por infracción a la Ley N° 23.737, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.











