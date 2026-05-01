REFSA Hidrocarburos llevó adelante una serie de capacitaciones en El Potrillo

En el marco de su responsabilidad social y empresarial, la empresa estatal desarrolló tres nuevos talleres en conjunto con la Subsecretaría de Empleo de la provincia de Formosa.

La semana pasada, desde REFSA Hidrocarburos se desarrollaron varias capacitaciones en El Potrillo. Los talleres fueron de electricidad, mecánica y refrigeración, brindándose conocimientos básicos en estos campos. Asistieron, entre los tres cursos, casi 60 personas.

Estas actividades en esa localidad del Departamento Ramón Lista, en el oeste formoseño, fueron impulsadas por REFSA Hidrocarburos, “ya que están dentro de su responsabilidad social y empresarial, y en conjunto con la Subsecretaría de Empleo, siguiendo los lineamientos del Modelo Formoseño”, informó el gerente de la firma, el ingeniero Silvio Basabes.

Es decir que estas acciones forman parte de las políticas públicas del Gobierno provincial, conducido por el gobernador Gildo Insfran y el vicegobernador Eber Solis.

En la entrega de certificados, se destacó que las personas mostraron mucho compromiso y ganas de aprender un oficio, a través del cual se abre una nueva oportunidad para ellas de “crecer y trabajar”.

Participaron del acto de cierre Basabes junto al gerente de Desarrollo Humano de REFSA, Danilo Duarte; Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo; el exdiputado provincial Roberto Vizcaíno; así como el jefe vecinal de El Potrillo Moisés Fernández.

Del mismo modo fueron invitados el presidente de la Asociación de Emprendedores Formoseños Rubén Ríos, la directora de la EPES EIB N° 2, la profesora Romina Fain y el subcomisario Sergio Ariel Colman, de la Subcomisaria de El Potrillo.



