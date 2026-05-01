Rectorado acata la orden de la Justicia: Reincorporan a los tres decanos

FORMOSA, 27 de mayo de 2026 – En un vuelco institucional clave, el Rectorado de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) emitió la Resolución N° 0705/26, mediante la cual acató formalmente la orden de la Justicia Federal para reincorporar de manera urgente a tres decanos a sus funciones en el Consejo Superior.

La medida administrativa lleva la firma del Vicerrector a cargo del Rectorado, Dr. Vicente Emilio Grippaldi, y da estricto cumplimiento a la medida cautelar dictada por la Excma. Cámara Federal de Resistencia. El fallo judicial se dio en el marco de la causa “MARTINEZ, CARLOS ANIBAL Y OTROS c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA”, bajo el amparo de la Ley de Educación Superior.

Regreso inmediato al órgano de gobierno

El documento emitido por la universidad resuelve tomar razón de la orden judicial y reincorporar con carácter de urgencia a las máximas autoridades de tres facultades:

Alfredo Rafael Olmedo, Decano de la Facultad de Humanidades.

María Rosa Sanabria, Decana de la Facultad de Economía y Negocios.

Carlos Aníbal Martínez, Decano de la Facultad de Recursos Naturales.

Los tres directivos volverán a ocupar sus bancas correspondientes como integrantes del Consejo Superior. Según establece el Artículo 2º de la resolución dictada por el Rectorado, esta reincorporación tendrá vigencia hasta tanto la Justicia Federal resuelva la cuestión de fondo del litigio.

Con este paso, la conducción de la UNaF —con la certificación del Secretario General Académico, Mgter. Prof. Ramón Alberto Barboza— cede ante el mandato judicial con el fin de normalizar el funcionamiento del máximo cuerpo de gobierno de la casa de estudios.



