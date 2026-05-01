La Policía de Formosa colaboró con la Procuración Federal en la destrucción de sustancias ilegales

Esta acción se dio en el marco del nuevo Código de Procedimiento Federal que se aplica en la provincia desde diciembre del año pasado.

En diálogo con AGENFOR, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, brindó detalles acerca de la destrucción de sustancias ilegales en Mojón de Fierro, incautadas en el marco de procedimientos realizados en la provincia de Formosa, desde diciembre del año pasado.

En principio, dijo que fueron invitados a participar de esta acción por la Procuración Federal que está concretando esta quema de droga secuestrada en el marco del nuevo Código de Procedimiento Federal y aclaró que “dentro de todas las sustancias secuestradas están las que secuestró la Policía de la provincia de Formosa por las causas federales que lleva adelante”.

“Hacen un total de 204 kilos de la Policía de la provincia de Formosa que están acá junto con otros tantos kilos de la Gendarmería y otros de la Prefectura. O sea que es conjunto esta quema de incautación de drogas”, agregó.

Estuvieron presentes, en el acto, el doctor Luis Benítez y la doctora Marisa Vázquez, que son los procuradores fiscales, en cumplimiento, también, de este nuevo Código que está en vigencia desde diciembre del año pasado, tanto en Formosa, como en otras provincias ya que la aplicación es “paulatina”.

En ese sentido, el funcionario destacó el trabajo de articulación y coordinación de la Policía de la provincia con las autoridades nacionales y lo consideró “necesario” en la lucha contra el Narcocrimen que, explicó, “tiene dos facetas que son sumamente importantes”.

“Por un lado está la venta al menudeo, es decir, las pequeñas cantidades que son las que afectan directamente las realidades locales en nuestros barrios, comunidades que, para atenderlas, la provincia en el año 2015 adhirió a la desfederalización, porque hay que señalar que, el combate al narcotráfico y a las drogas, es materia federal”, precisó.

Y aclaró: “Es decir, la provincia se hizo cargo de la lucha contra el menudeo para lo cual no solamente hemos reforzado a la Policía en esas áreas, sino que también creó un fuero específico en la Justicia provincial para que intervenga y atienda ese tipo de situaciones”.

El otro aspecto, siguió Gonzalez, es “la lucha contra el transporte y la venta de cantidades importantes” que “queda en la justicia federal”.

“Hasta diciembre la responsabilidad era de la justicia federal, pero con la aplicación, en la provincia de Formosa y en otras, del nuevo Código de Procedimientos Federal, esa responsabilidad pasa directamente a la Procuración Federal”, señaló.

Entonces, ratificó el Ministro, “es responsabilidad de ella” y, “el juez federal se convierte en un juez de garantía, es decir, en el que lleva adelante el control de la legalidad de todo el procedimiento para que ambas partes, tanto la acusatoria que es la Procuración Fiscal Federal, como las querellas y las defensas, tengan igualdad de oportunidades para presentar las distintas pruebas que hacen a su acción”.

“Y en ese marco se hicieron un montón de procedimientos, ya de diciembre a la fecha, y la droga secuestrada es la que se está quemando en este momento”, reiteró.

Por último, Gonzalez analizó que el mensaje de la provincia y el Gobernador “es siempre el mismo: pensar un país federal no es pensarlo en partes, sino que hay que atenderlo de manera integral”.

“La construcción de una seguridad nacional requiere también la mirada del conjunto y del todo, porque no es solamente la sumatoria de las partes, sino que cada una de ellas aporte a la solución de un gran problema”, sostuvo.

Y concluyó: “Nosotros entendemos que, en Formosa como provincia de frontera, la seguridad necesita, requiere y exige la coordinación de acciones entre las fuerzas de seguridad federales y provinciales, porque vamos a ir atendiendo aspectos que, de manera aislada, pueden no significar la solución total, pero sí de manera conjunta y sumatoria, de manera coordinada y de manera articulada”.



