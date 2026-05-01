La Policía secuestró varios objetos y detuvo a dos mujeres

Fue en el marco de tareas investigativas y preventivas realizadas en distintos sectores

Efectivos de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana (CPSU), de la Unidad Regional Tres, secuestraron elementos vinculados a hechos contra la propiedad y aprehendieron a dos mujeres que estarían involucradas en el delito de “Amenazas”.

El primer procedimiento se concretó en el barrio San Miguel de la segunda ciudad, donde el personal policial detuvo a las dos imputadas de 23 y 42 años, en la causa en la que tomó intervención el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

Las detenidas fueron interceptadas en la vía pública y trasladadas hasta la dependencia, donde se realizaron las actuaciones legales.

Por otra parte, los policías que investigaban un caso de robo en el barrio Libertad hallaron

entre las malezas, en inmediaciones de la zona de barrera y calle 12 de Octubre, un tanque negro de PVC de 600 litros, que guarda interés en la causa investigada.

En otro procedimiento, realizado en el mismo sector y horario, un sujeto encapuchado salió de una zona de malezas y se dio a la fuga hacia territorio paraguayo por un paso no habilitado, al notar la presencia policial.

Tras verificar el lugar, los auxiliares de la justicia encontraron cuatro planteros de cemento de gran tamaño, con plantas, elementos denunciados como sustraídos en una causa por “Hurto”. El damnificado se presentó posteriormente y reconoció los bienes recuperados como de su propiedad.

Todos los procedimientos fueron documentados con intervención del personal de la Policía Científica, mientras continúan las tareas investigativas para identificar y aprehender a los demás involucrados.



