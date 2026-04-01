Recuperaron bienes sustraídos y detuvieron al autor

Fue durante un rápido trabajo investigativo en el barrio Simón Bolívar, de esta ciudad

Integrantes de la brigada investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco aprehendieron a un joven y secuestraron una motoguadaña, un televisor plasma y un taladro, en el marco investigativo de una causa judicial por “Robo”.

De acuerdo con la denuncia realizada en la Comisaría Seccional Quinta, en la madrugada del lunes último, desconocidos violentaron una ventana e ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio Simón Bolívar y sustrajeron un bolso con herramientas, un taladro, una motoguadaña y un televisor de 32 pulgadas.

Tras tomar conocimiento del ilícito, integrantes de la brigada investigativa de la DUR-1 iniciaron un rápido relevamiento en la zona y tareas de campo tendientes al esclarecimiento del hecho.

Como resultado de la investigación, alrededor de las 10:40 horas del mismo día, los uniformados detuvieron al presunto autor del hecho frente a la manzana 9 del barrio Simón Bolívar y secuestraron los bienes hallados en poder del malviviente.

El personal de la Policía Científica realizó las documentaciones, mientras que el detenido fue trasladado hasta la dependencia, se lo notificó de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial, imputado en una causa judicial por “Robo”.



