Aprehendieron a un sujeto y secuestraron objetos

Fue en el marco investigativo por el hurto de una motocicleta

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos detuvieron a un joven y secuestraron elementos de interés para una causa judicial, por la sustracción de una moto en inmediaciones de las calles España y Córdoba, del barrio Independencia de esta ciudad.

La investigación se inició tras la denuncia por la sustracción de una Motomel Blitz de 110 cilindradas, estacionada frente a una vivienda.

A partir de las tareas investigativas, el relevamiento de cámaras de seguridad y el aporte de vecinos permitieron identificar al presunto autor del ilícito y detenerlo.

Durante el procedimiento, el sospechoso tenía en su poder un alicate corta cadenas y una llave conocida como ganzúa, además de otras herramientas y elementos punzocortantes que fueron secuestrados por resultar de interés para la investigación.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, donde quedó alojado en una de las celdas a disposición de la Justicia provincial.



