Procesan y suspenden al rector Parmetler: una crisis institucional que expone las grietas del poder universitario

La decisión del Juzgado Federal N.º 1 de Formosa de procesar y suspender al rector Augusto César Parmetler no es un hecho aislado ni un mero episodio judicial: es la manifestación visible de un problema estructural que, según la propia investigación, se habría consolidado durante años en el corazón de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF). El fallo no solo apunta a responsabilidades individuales, sino que abre una discusión mucho más profunda sobre los límites de la autonomía universitaria, el uso de los recursos públicos y la calidad institucional en el sistema educativo.

De acuerdo con la resolución, Parmetler fue procesado por presuntos delitos de abuso de autoridad, malversación de fondos y nombramientos ilegales. El expediente describe un esquema de designaciones directas que habría beneficiado a personas cercanas al poder, entre ellas su propia cónyuge, incorporada a la planta permanente en una categoría jerárquica alta sin atravesar los mecanismos de concurso establecidos por la normativa vigente. Este punto resulta especialmente sensible, ya que el sistema de concursos no es un simple requisito administrativo, sino una garantía de transparencia, igualdad de oportunidades y mérito dentro de la función pública.

El dictamen judicial es contundente en ese aspecto: no se trató de un hecho aislado, sino de una práctica sistemática que habría vulnerado el Convenio Colectivo de Trabajo y normas federales como el Decreto 366/06. La ausencia prolongada de concursos de oposición y antecedentes —según testimonios recogidos en la causa— configura un escenario donde la discrecionalidad reemplaza al mérito, y donde la cercanía al poder se vuelve un factor determinante para el acceso a cargos públicos.

Pero el núcleo más preocupante del caso no reside únicamente en las designaciones cuestionadas, sino en el modelo de gestión que estas evidencian. La investigación habla de una “confusión” entre autonomía universitaria y autarquía familiar. En otras palabras, se plantea que la independencia institucional —concebida para proteger la libertad académica y la autogestión— habría sido reinterpretada como un margen de acción sin controles efectivos, propicio para decisiones arbitrarias.

Este punto merece un análisis crítico más amplio. La autonomía universitaria, consagrada constitucionalmente, no implica inmunidad frente a la ley ni habilita prácticas contrarias al orden jurídico. Cuando se desdibujan esos límites, el riesgo no es solo administrativo o legal: es profundamente político e institucional. Se erosiona la confianza en las autoridades, se debilita la legitimidad de los órganos de gobierno y se afecta directamente la calidad del sistema educativo.

El fallo también introduce otro elemento clave: el concepto de “estado de sospecha”. Los informes de organismos como la AFIP y la documentación interna de Recursos Humanos habrían sido determinantes para sostener la imputación. Esto sugiere que no se trata únicamente de irregularidades formales, sino de posibles inconsistencias patrimoniales y administrativas que requieren un análisis exhaustivo en sede judicial.

En paralelo, la causa alcanza también a otros actores, como Zulma Mabel Rivero, quien enfrenta cargos por aceptación ilegal de cargo público. Esto amplía el foco de la investigación y refuerza la idea de que el problema no se limita a una sola figura, sino a una red de decisiones y responsabilidades compartidas.

Desde el punto de vista institucional, el impacto es inmediato. La suspensión del rector coloca a la UNaF en una situación de incertidumbre política y administrativa. El Consejo Superior deberá intervenir para garantizar la continuidad del gobierno universitario, mientras la comunidad académica observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. No es menor el hecho de que este conflicto se produzca en un contexto donde la universidad debería ser un espacio de estabilidad, pensamiento crítico y formación ciudadana.

Sin embargo, también es necesario evitar lecturas simplistas. Un procesamiento judicial no equivale a una condena firme, y el principio de inocencia sigue siendo un pilar fundamental del Estado de Derecho. La gravedad de las acusaciones exige prudencia, pero también firmeza en el análisis. El desafío es doble: permitir que la Justicia actúe sin interferencias y, al mismo tiempo, promover una revisión profunda de los mecanismos de control y transparencia dentro de la institución.

En definitiva, el caso Parmetler funciona como un espejo incómodo. Expone tensiones latentes entre poder, legalidad y legitimidad en el ámbito universitario. Y deja una pregunta abierta que trasciende a la UNaF: ¿hasta qué punto las estructuras de gobierno en las universidades públicas están preparadas para prevenir —y no solo sancionar— este tipo de situaciones?



