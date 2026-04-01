“La estructura de la UNaF está implosionando”, explicó destacado especialista universitario

Una crisis institucional sin precedentes sumerge hace años a la casa de estudios nacional, con enfrentamientos entre el rector y los decanos, además de juicios académicos colectivos contra más de 50 docentes, que obtuvieron sus cargos mediante concursos abiertos de antecedentes y oposición, solo por expresar sus ideas en contra de la actual gestión.

El doctor en Ciencias de la Educación Mario Olmedo, profesor universitario e investigador de vasta trayectoria, como docente de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), opinó que lo que vive esa institución “es un nuevo escándalo”, ya que “no puede haber pluralidad si no existen posiciones divergentes”.

En ese contexto, planteó que “quien asume la conducción de una institución pública de este tipo debe practicar la pluralidad, avanzar desde pensamientos distintos y ser un experto en encauzar conflictos, no en cortarlos de raíces y dejar afuera a los que supuestamente protestan”, refiriéndose así al reclamo de los ingresantes y estudiantes regulares de la UNaF que exigen el acceso al comedor universitario, el cual se encuentra inmerso en denuncias de desmanejos económicos y favoritismos familiares, restringiendo la política de bienestar y permanencia académica.

“Hoy, al estar aislado el rector (Augusto César Parmetler), aísla a toda la institución y genera muros con los estudiantes, los no docentes, los docentes y los graduados”, lo cual deviene en que “esté implosionando la estructura de la UNaF”, ya que “se van creando organizaciones satélites que no sirven para nada”.

De este modo, quienes “suman poderes falsean la realidad para sostener su reinado, de tal manera que están en aguas turbulentas siempre”. Por este motivo, “nuestra Universidad se encuentra aislada, no tiene concursos, ni carrera docente, ni asociaciones libres de estudiantes”, lamentó.

Remarcó que “hace rato que tenemos este problema serio”, ya que “cuando quiso organizar el Consejo Superior por el camino electivo, desde los docentes concursados, con carreras y posgrados que armaron las listas, y la docencia comenzó a levantarse, se judicializó la cosa, se suprimieron los derechos y se puso en marcha el proceso de juicio académico a medio centenar de profesores”.

Hizo notar aquí que la Ley de Educación Superior “exige a las Universidades que mínimamente el 70% de su elenco docente sea en forma regular, ordinaria”. Ello significa que “tengan título, antecedentes y hayan ganado concursos”, lo que, en un primer término, no estaría sucediendo con los decanos –ahora suspendidos- de las Facultades de Humanidades, Recursos Naturales y Administración, Economía y Negocios.

“Todo universitario docente, para tener su cátedra, tiene que estar habilitado, al igual que para hacer tareas de extensión, investigación y gestión –dilucidó-. Hoy no creo que lleguemos al 30% de ello en la UNaF. Hace rato que no escucho que haya una convocatoria a concurso”.

Por todo ello, resumió: “La suma de estos problemas está indicando la gravedad institucional que tiene la casa de estudios”.



