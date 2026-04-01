Clorinda: Secuestraron una consola robada y detuvieron a dos hombres por distintas causas judiciales

• Fueron los resultados de distintos procedimientos

Policías de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Clorinda aprehendieron a dos hombres y secuestraron una consola de sonido digital sustraída.

En el marco de las tareas investigativas relacionadas a una causa judicial por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, el personal policial tomó conocimiento a través de comerciantes que un sujeto ofrecía a la venta el equipo marca Soundcraft UI16.

Ante esta situación, los efectivos fueron hasta las inmediaciones de la calle Chaco y barrera del barrio Libertad, donde observaron que un individuo vestido con ropa oscura y encapuchado transportaba un bolso.

Al advertir la presencia policial, el individuo abandonó el objeto y huyó hacia una zona de malezas, tras cruzar por un paso clandestino hacia Paraguay.

El bien fue secuestrado y trasladado hasta la base de la Zona Dos, continuándose con las investigaciones para identificar y detener al autor.

Por otra parte, se realizaron procedimientos en el barrio Centro, sobre la avenida España, donde el personal de la misma brigada aprehendió a un hombre de 35 años, quien se encontraba imputado en una causa por “Amenazas”.

En otro operativo sobre la misma arteria, se concretó la detención de un individuo de 45 años, imputado en el marco del sumario judicial por el delito de “Lesiones graves”.

En ambos casos, se solicitó la colaboración del móvil policial que trasladó a los detenidos hasta la base de Zona Dos del Comando Patrulla de Seguridad Urbana, donde siguen las diligencias procesales.

Los detenidos y el secuestro fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras prosiguen las tareas investigativas por el caso de hurto.



