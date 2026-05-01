Pirané: Detuvieron a dos dealers con cocaína en una plaza y realizaron dos allanamientos

• Secuestraron envoltorios de cocaína de los que se pueden obtener más de 40 dosis, celulares, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa

Investigadores de la Delegación Drogas Peligrosas Pirané detuvieron a un hombre y una mujer, secuestraron cocaína fraccionada para la comercialización, teléfonos celulares, una motocicleta, en el marco de allanamientos en los barrios Evita y 20 de Junio de la mencionada localidad.

Mediante la colaboración de los vecinos, el personal antinarcóticos siguió los movimientos de una pareja sospechada de vender estupefacientes al menudeo en una plaza, que llegó en una moto Zanella ZB.

Ambos descendieron del rodado, comenzaron a manipular sus teléfonos celulares y miraban hacia distintas direcciones.

Al advertir la presencia policial, los involucrados intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados por los investigadores.

En presencia de testigos, los policías verificaron los elementos que tenían en su poder y secuestraron dos teléfonos celulares y 13 envoltorios de polietileno con cocaína, aptos para la confección de más de 43 dosis.

También incautaron de la motocicleta utilizada por los detenidos y el juez de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, direccionó las actuaciones judiciales y dispuso el secuestro de todos los elementos hallados.

Luego, los investigadores profundizaron las tareas de campo y el magistrado ordenó allanar dos viviendas en los barrios Evita y 20 de Junio.

Las medidas judiciales fueron realizadas en la tarde del jueves último por efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Pirané, con la colaboración del Departamento Informaciones Policiales de Pirané, Comando Radioeléctrico Policial y personal de la Unidad Regional Dos.

Como resultado de los allanamientos se secuestraron envoltorios y retazos de polietileno, coincidentes con los utilizados para el fraccionamiento de la droga, tarjetas de Mercado Pago y Banco Nación a nombre de los detenidos, además de un cristal con vestigios de una sustancia blanquecina quemada, que guardan interés con la investigación.

Ambos detenidos fueron notificados de su situación legal y quedaron alojados en dependencias policiales: la mujer en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2 y el hombre en la Comisaría Pirané, a disposición de la Justicia provincial.



