AFS busca familias anfitrionas para dos jóvenes italianas

AFS Programas Interculturales Argentina acaba de poner en marcha la búsqueda de hogares formoseños para dos jóvenes estudiantes provenientes de Italia que han elegido Argentina para vivir su experiencia de intercambio cultural y académico.

"Buscamos a quienes quieran vivir el mundo desde sus casas, compartiendo nuestra identidad formoseña y creando lazos que duran para toda la vida", afirmó Alejandro Silguero, coordinador en Relaciones Institucionales de AFS en Formosa.

Precisó que “la convocatoria está abierta a familias con o sin hijos, incluso monoparentales y parejas del mismo sexo, que tengan ganas de compartir nuestra cultura y aprender de otra, además de brindar una cama independiente”.

“En todo caso – agregó- se puede compartir habitación con un hermano o hermana del mismo sexo. Por otra parte, se debe proveer las comidas diarias en el hogar. Y lo más importante ofrecer un entorno afectivo, seguro y responsable”.

“Ser una familia anfitriona es mucho más que ofrecer una cama o un plato de comida. Es abrir el corazón y compartir costumbres, historias y afectos. Al recibir a un estudiante del extranjero, se genera una oportunidad única de aprendizaje mutuo, crecimiento personal y conexión cultural profunda”, puntualizó.

Silguero comentó que “los padres o tutores anfitriones son el pilar emocional del proceso: ofrecen un entorno seguro y afectivo, acompañan a los estudiantes en la adaptación escolar y cultural, y los ayudan a sentirse verdaderamente parte de una familia”

Reveló que “en agosto estarán arribando más de cien jóvenes de distintos países del mundo, entre las que se encuentran las dos estudiantes que vendrán a vivir a nuestra provincia: una es oriunda de Venecia y la otra de Bolonia”.

“Una de las mayores recompensas es la posibilidad de generar lazos que trascienden el programa. Muchas familias continúan en contacto con sus hijos e hijas del intercambio, se visitan en el extranjero, celebran cumpleaños a distancia y fortalecen una red global basada en el respeto y el cariño”, remarcó.

Cómo participar

Las familias interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al celular 370 460-7475 (Verónica Cardozo - Coordinadora de Programas de Recepción en Formosa) o bien vía e-mail a afs.hospedar@afs.org o rl.formosa@afs.org. También pueden ingresar a: https://afs.org.ar/hospedar/

¿Qué es AFS?

AFS (American Field Service) una prestigiosa organización internacional, voluntaria y sin fines de lucro, que desde 1947 promueve oportunidades de aprendizaje intercultural para estudiantes, familias, docentes y profesionales, con el objetivo de fomentar la paz y el entendimiento global.

Actualmente, está presente en 59 países, con la participación anual de más de 12.000 estudiantes y 50.000 voluntarios. En Argentina y Uruguay, AFS cuenta con más de 700 voluntarios activos y presencia en más de 40 localidades. En 2025 celebró 70 años de labor ininterrumpida en estos países.

AFS tiene estatus consultivo ante la UNESCO y el Consejo Económico y Social de la ONU, y fue declarada de interés cultural y educativo por el Senado de la Nación Argentina en 2006.