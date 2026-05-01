La Policía sacó de circulación a 16 conductores alcoholizados

Durante los controles, se labraron más de 215 actas de infracciones

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante este fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 1.283 personas, con prueba de alcohotest a 37 personas, labraron 218 actas de infracciones y detectaron a 16 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 15 motos, un automóvil y retuvieron 103 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó un operativo de seguridad deportiva que se concretó en la tarde del domingo, en el “Estadio Sol de América”, donde se disputaron los encuentros entre Sol de América de Formosa y Centro Juventud Antoniana de la provincia de Salta, por el Torneo Federal “A” 2026.

La actividad tuvo una marcada presencia policial y permitió un desarrollo con armonía, disfrute y pasión deportiva sin incidentes.

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas y colegios, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 6.500 en los distintos locales bailables donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.



