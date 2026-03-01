Alertan sobre numerosos ciberataques





Se sugirió para identificar un phishing existen tres elementos, que se deben tener en cuenta de manera ineludible: * LA TRAMA DEL ENGAÑO; * LA AUTORIDAD O ENTIDAD DE LA CUAL SURGE EL CORREO ELECTRONICO Y * LA PRINCIPAL, LA URGENCIA QUE SE LE EXIGE AL DESTINATARIO A QUE EJECUTE O PROCEDA A REALIZAR UN ACTO QUE EL CIBERDELINCUENTE NECESITA-En el día de la fecha, se llevó a cabo en la Defensoría del Pueblo de la Provincia, una -Reunión Informativa- coordinada con el Jefe de la Dirección General de Policía Científica, Crio. Mayor Jorge Alejandro David y donde con la presencia del Comisario Lezcano Pablo y el Licenciado en Criminalística Rivarola Lucas, fueron recibidos por el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, Asesores Letrados y el Técnico Informático Omar Romero, “ante la necesidad urgente de alertar y prevenir a toda la ciudadanía sobre numerosos ciberataques mediante correos electrónicos enviados con fines fraudulentos en estos últimos días”. Los denunciantes a quienes “supuestamente”, se los anoticia de la existencia de un proceso judicial en su contra, en la jurisdicción de CABA y se acompañan títulos con frases intimidantes como, “COMPARENDO OBLIGATORIO”, “CITACIÓN A CAUSA JUDICIAL”, PROCESO ORDINARIO – POR RELACIÓN DE DEPENDENCIA”, entre otros. Los emails, indican incluso un presunto número de Expediente, el supuesto tribunal que interviene. Número de diligencia y la característica del instrumento que se remite, por ejemplo: NOTIFICACIÓN DE DEMANDA, DILIGENCIA JUDICIAL – CEDULA DE CITACIÓN, etc. Desde el Organismo de la Constitución, se confirmó la falsedad de estos correos y advirtió a los destinatarios de los mismos que, bajo ningún concepto, hagan click en enlaces que los mismos disponen bajo consignas como: “HAZ CLICK EN ESTE ENLACE: para acceder al contenido del documento que te han enviado, para ver toda la documentación y acceder así al expediente completo, para responder a la citación, para formular tu descargo etc. Pues al clicar sobre dichos enlaces (link-hipervínculos) automáticamente los ciberdelincuentes se apropian del correo electrónico de la víctima y, accediendo al mismo, puede solicitar el restablecimiento de contraseñas a redes sociales, plataformas de streaming, servicios bancarios, pasarelas pagos paypal. Puede enviar mensajes a familiares y amigos, suplantando identidad, para pedir dinero o enviar mensajes con virus espías, aprovechando la confianza con la víctima. Asimismo, puede accederse a información personal como fotos, documentos, recibos de compras, datos que pueden ser usados para la extorsión y/o vendidos en el mercado negro de datos. También, los ciberdelincuentes pueden realizar compras no autorizadas, transferencias de fondos o incluso solicitar préstamos a nombre del titular del correo electrónico, una vez que accede a sus actividades financieras, dañando el historial crediticio del afectado. Otro perjuicio que es común que sea causado, es que cambian las credenciales y métodos de recuperación (teléfono o correos de respaldo) para que el control no pueda ser recuperado fácilmente. Frente a este enorme riesgo, remarcaron, por un lado: * No clicar ningún enlace o link que contengan estos correos de dudosa procedencia; * Acudir inmediatamente en búsqueda de asesoramiento a la Defensoría del Pueblo o a la División de Delitos Informáticos de la Policía de la Provincia de Formosa, sito en calle Junín 859 de la ciudad capital. * Activar la Verificación en Dos Pasos (2FA/MFA): Configurar esta opción en todas las cuentas de correo (Gmail, Outlook, etc.) para que, además de la contraseña, se requiera un código temporal. * Usar contraseñas robustas y únicas: Evitar claves obvias y no reutilizar la misma contraseña en distintos servicios. * Desconfiar de la urgencia: Sospechar de correos que soliciten cambiar claves o realizar transferencias con carácter de "urgencia”. * No abrir adjuntos inesperados: Evitar descargar archivos (PDF, ZIP, Word) de remitentes desconocidos o correos no solicitados. * Revisar el remitente: Verificar que la dirección de correo sea coherente y oficial. Los estafadores suelen alterar ligeramente los nombres (ej. soporte@banco-nacion.com.ar en lugar de soporte@bna.com.ar). * Faltas de ortografía: Muchos correos falsos presentan mala redacción o errores gramaticales. * Enlaces extraños: No hacer clic. En su lugar, pase el mouse sobre el enlace (sin hacer clic) para ver la dirección real, o ingrese manualmente al sitio oficial desde el navegador. * Verificar con la entidad: Si un banco o ente público (ARCA, ANSES) pide información, es falso. Ninguna entidad seria solicita claves o datos financieros por correo. Por último, los referentes de la Policía Científica, alertaron que se debe estar atento a las estafas virtuales de cara al Mundial 2026. Se han detectado más de 4,000 sitios web falsos y estafas en Argentina, suplantando a la FIFA con venta fraudulenta de entradas, paquetes turísticos, merchandising y figuritas. Los estafadores usan precios "irresistibles" y urgencia (falsas promociones) para robar datos bancarios y personales. Las modalidades de Estafa más Comunes (Mundial 2026) son: * Entradas Falsas: Sitios web que imitan la estética oficial de la FIFA ofreciendo boletos, a menudo solicitando transferencias bancarias directas en lugar de métodos seguros. * Paquetes de Viaje Falsos: Ofertas irresistibles de vuelos, alojamiento y entradas que desaparecen tras el pago. * Merchandising y Figuritas: Venta de productos falsificados o inexistentes en redes sociales (Facebook/Instagram). * Phishing y Apps Maliciosas: Enlaces en correos o WhatsApp que prometen transmisiones gratis o "beneficios", pero instalan virus o roban datos.