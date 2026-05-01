Para De la Rosa, la presentación de Adorni en el Congreso fue “vergonzosa”

El ministro coordinador del presidente Javier Milei enfrenta serios cuestionamientos por denuncias sobre su patrimonio y presunto enriquecimiento ilícito, temas sobre los cuales esquivó dar explicaciones detalladas, limitándose a afirmar que no cometió delitos.

El jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Manuel Adorni, presentó el pasado miércoles 29 en la Cámara de Diputados de la Nación su informe de gestión, en una sesión atravesada por un fuerte clima de tensión política y enfrentamientos entre oficialismo y oposición. En el recinto estuvo el presidente Javier Milei, junto a gran parte del Gabinete, como señal de respaldo ante las numerosas denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y acusaciones de viajes y gastos de lujo y conflictos de intereses.

Al respecto, en declaraciones recabadas por AGENFOR, la diputada nacional de Unión por la Patria (UP)-Formosa Graciela de la Rosa evaluó como “vergonzosa” la actuación que tuvo Adorni en la Cámara Baja: “No pudo contestar ninguna de las preguntas que se le hicieron. Se hacían cuartos intermedios, alguien le escribía el texto que tenía que responder, entonces al volver, leía todas las respuestas que le prepararon”.

Ello dejó en evidencia que se trata de “un jefe de Gabinete que no tiene la menor idea de la situación del país, desconoce el estado de la Nación y de las provincias”. Ejemplificó al contar que “cuando algunos diputados le hacían preguntas, sobre todo sobre rutas provinciales y nacionales, él no sabía de lo que estaban hablando”.

Advirtió que eso “es gravísimo”, teniendo en cuenta que el artículo 100 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete es responsable de la administración general del país. Dirige la gestión diaria y refrenda los actos del jefe de Estado. “Es el segundo en importancia después del Presidente de la Nación, recauda las rentas y además es quien, ni más ni menos, ejecuta la Ley de Presupuesto Nacional”, agregó De la Rosa.

“No se puede tener un jefe de Gabinete que desconozca absolutamente la Nación, el país y la marcha de la Administración Pública Nacional”, rechazó y añadió: “Si además sumamos todas las denuncias que ya tiene, que son muchas, es un claro signo de corrupción de este Gobierno”.

Recordó que se trata de “un funcionario de clase media o media baja que asume en el Gobierno de Milei que de la noche a la mañana se hace multimillonario, como vimos en todas las denuncias, en los diarios y en la televisión”, repudiando que “en medio de la crisis social sin precedentes que está viviendo la Argentina se dé el lujo de tirar millones de dólares en efectivo, en negro, que evidentemente salen de la corrupción”, al entender que “es imposible” que ese nivel de vida “tenga que ver con alguien que trabaja en la Administración Pública Nacional”.

Preguntas sobre Formosa

Asimismo, la legisladora se refirió a las preguntas que se le hicieron a Adorni sobre la provincia de Formosa. “Le preguntamos respecto a las rutas nacionales, a la situación de las transferencias necesarias para la Caja de Previsión Social, que no fue transferida a la Nación, así como también sobre un tema que nos urge, que son las tarifas de la luz”, detalló.

“Y lo que contestó no tiene nada que ver con la realidad –reprobó contundente-. En el caso de la CPS, dijo de que la provincia no había hecho los pedidos en tiempo y forma, lo cual no es cierto, un absurdo”, rechazó.

Lo mismo sucedió con las obras públicas y la cuestión de la energía eléctrica: “Contestó dando vueltas, que sí, que no”, lamentó De la Rosa.

Indicó que “cuando se le planteó la importancia que para nuestra provincia y nuestra región tiene la incorporación del mes de marzo en los subsidios energéticos, para que la gente no pague tanto en la boleta, dijo que lo iban a ver, que estaban haciendo análisis, etcétera”.

En el mismo sentido, al plantearle “por qué las tarifas estaban dolarizadas, cuando la gente cobra en pesos, no nos contestó”, como tampoco respondió a qué se debe que “el Estado nacional les asegure rentabilidades extraordinarias a esas pocas empresas que son las que generan la energía”.

“Es una injusticia y una manifiesta desigualdad que por un lado tengamos unas pocas empresas a las que se les asegure rentabilidad y dolarización de la energía, y después esté la gente que no aguanta más esta tarifa de luz”, contrastó la legisladora, al concluir.



