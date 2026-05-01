En Laguna Naineck se desarrolló una capacitación sobre la Ley Micaela

La Ley N° 27.499, sancionada en Argentina en diciembre de 2018, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en la función pública.

La Secretaría de la Mujer del Gobierno de la provincia de Formosa llevó a cabo una capacitación dirigida a los equipos municipales y el Concejo Deliberante de Laguna Naineck sobre perspectiva de género, violencia por razones de género (tipos, modalidad características), prevención y abordaje de las violencias.

También participaron agentes de educación, de la producción, la Policía y del Centro de Desarrollo Infantil del Ministerio de la Comunidad.

Acompañaron la jornada la secretaria de la Mujer, la licenciada Patricia Hermosilla, y el intendente de Laguna Naineck, Julio Murdoch.

Con una gran convocatoria y participación local se desarrollaron temáticas con el objetivo de concientizar acerca de la prevención de las violencias y afianzar el trabajo territorial.

De esta manera, el Gobierno de la provincia de Formosa continúa sosteniendo y desarrollando acciones territoriales para prevenir situaciones de violencia de género, pusieron en valor desde la Secretaría de la Mujer.



