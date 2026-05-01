La Justicia Federal frena a Parmetler y deja sin efecto las sanciones contra los tres decanos de la UNaF

Lo que sucede hoy en la Universidad Nacional de Formosa no es solo una pelea de papeles; es una crisis profunda que toca el corazón de la democracia universitaria. En un fallo que trae alivio a los pasillos académicos, la Cámara Federal de Resistencia decidió ponerle un freno en seco al Rector Augusto Parmetler. Con una decisión de extrema urgencia, los jueces invalidaron las sanciones que pesaban sobre los decanos Carlos Martínez, María Rosa Sanabria y Alfredo Rafael Olmedo, quienes habían sido apartados de sus cargos en un proceso que la Justicia ahora mira con mucha sospecha.

El núcleo de este conflicto radica en un intento del Rectorado por concentrar el poder, desplazando a las voces opositoras mediante procedimientos que los jueces calificaron como riesgosos para la institucionalidad. La Cámara no solo vio irregularidades, sino que detectó una maniobra peligrosa: se pretendía realizar una sesión extraordinaria para "blindar" y ratificar estas suspensiones mientras los propios afectados estaban excluidos y no podían defenderse. Básicamente, se buscaba cocinar una decisión a puertas cerradas para que, una vez hecha, fuera imposible de revertir.

Este segundo revés judicial deja a Parmetler en una posición muy delicada. La Justicia fue tajante al decir que no se puede usar el aparato administrativo para consolidar situaciones irregulares bajo un relato de "falsa normalidad". Para los decanos Sanabria, Martínez y Olmedo, este fallo es mucho más que una victoria legal; es el reconocimiento de que la persecución interna y el autoritarismo no pueden estar por encima de los derechos institucionales.

Finalmente, este escenario abre un interrogante sobre el futuro de la gestión actual. La caída de estas sanciones no solo devuelve sus funciones a los decanos, sino que resquebraja la autoridad de un Rectorado que parece haber agotado sus recursos para sostener un control absoluto. En los pasillos de la UNaF, el sentimiento es que se ha roto un ciclo de silencio; ahora, con el respaldo de la Justicia Federal, la comunidad universitaria espera que este sea el primer paso hacia una normalización real, donde el debate de ideas vuelva a primar sobre las represalias políticas.



