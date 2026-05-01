Pacientes finalizaron sus tratamientos en el Centro de Medicina Nuclear

Con la temática de Argentina, con miras al próximo Mundial 2026, y junto a sus familias y al personal de la institución sanitaria, celebraron este gran logro, compartiendo su felicidad y destacando el avance de la ciencia y la tecnología destinadas a la salud pública en la provincia de Formosa.

En el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” de Formosa volvió a sonar la campana para celebrar que más pacientes finalizaron sus tratamientos oncológicos.

“Para nosotros el toque de campana es un cierre simbólico de que el paciente llegó a la meta. Si bien sabemos que la cuestión sigue, ya que deben continuar en consulta con sus médicos, es una forma de darles un mimo, un festejo a esa persona”, subrayó al dialogar con AGENFOR la psicóloga Lourdes Bareiro, del Servicio de Bienestar y Calidad de Vida.

En esta oportunidad, remarcó que fueron cuatro mujeres las que culminaron sus tratamientos oncológicos en la institución. “También se forma un vínculo entre los pacientes, donde es muy lindo sentir que tuvimos algo que ver en ello”, comentó y agregó que los mismos siguen ligados al CMNR, porque “los invitamos a que participen de actividades, grupos y charlas para la comunidad”.

“La idea es que vuelvan como agentes de cambio y de resiliencia, haciendo que su mensaje llegue a nuevos pacientes que van a iniciar sus tratamientos”, indicó.

Por su parte, Mabel Fernández contó que llegó al Centro porque “tenía un nodulito, un carcinoma en el pecho izquierdo, entonces me operaron y comencé aquí el tratamiento de radioterapia”.

Resaltó que “me atendieron muy bien, nos dieron mucha contención. Es un lugar muy importante para todos, donde te salvan la vida. Es una segunda oportunidad que nos da la vida, algo muy hermoso. Estamos felices”.

A su turno, Edy Gutiérrez, con la emoción a flor de piel, afirmó que “estoy muy contenta de haber terminado este tratamiento. Muy, muy agradecida por cómo me trataron desde el día uno que llegué al Centro. Se cumplieron los días de sesión que tenía y hoy estoy festejando”.

Finalmente, Nélida Pernochi expresó sentir “la felicidad más grande porque he vencido, pude terminar mi tratamiento”.

Y agradeció al personal que la atendió en la institución: “No tengo palabras. La atención fue perfecta, me recibieron con los brazos abiertos y me dieron el acompañamiento y todo lo que necesité para transitar este proceso”, cerró.



