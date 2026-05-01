Presentaron en Pirané el Cuaderno de Ciencias Sociales para el Segundo Ciclo

Durante la jornada se destacó el valor de este cuaderno como una herramienta construida por docentes formoseños, con una fuerte impronta territorial y cultural, que integra saberes locales, recursos pedagógicos innovadores y propuestas didácticas adaptables a distintos contextos escolares.

En la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 2 “Batalla de Maipú” de la localidad de Pirané, se llevó a cabo la presentación oficial del Cuaderno de Ciencias Sociales para el Segundo Ciclo, una propuesta pedagógica elaborada por el sistema educativo formoseño que fortalece la enseñanza situada, la identidad provincial y el trabajo interdisciplinario en las aulas.

El acto contó con la presencia del ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Araoz, la intendente de Pirané, Jessica Palacios, el rector del Instituto Pedagógico Provincial (IPP), Sergio Torres, además de otras autoridades locales, educativas y policiales, directivos y docentes de instituciones de enseñanza de la zona, quienes acompañaron esta importante instancia de socialización de materiales destinados a fortalecer la calidad educativa en toda la provincia.

Asimismo, se remarcó que el material no solo está pensado para el área de Ciencias Sociales, sino que también favorece el abordaje interdisciplinario con otras como Ciencias Naturales, Lengua y Matemática, promoviendo una enseñanza más integral y significativa para los estudiantes.

La versión impresa permite el trabajo directo en el aula, mientras que la edición digital amplía el acceso a través de recursos multimedia, videos, sonidos y materiales interactivos vinculados al entorno natural y cultural de Formosa, garantizando igualdad de oportunidades para todas las escuelas, independientemente de su ubicación.

Con esta presentación, se reafirma el compromiso con una educación pública de calidad, inclusiva y contextualizada, fortaleciendo el protagonismo docente y consolidando políticas educativas que ponen en valor la identidad formoseña.



