Inició la octava cohorte de los cursos gratuitos de Auxiliar en Topografía y Laboratorio Vial

Se desarrollan en el Centro de Capacitación Vial (Ce.Ca.Vi.) situado en la sede central de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV), en donde posteriormente se realizan las prácticas de laboratorio de cada uno de los temas abordados.

Este viernes 8, inició la octava cohorte de los cursos gratuitos de Auxiliar en Topografía y Auxiliar en Laboratorio Vial. Se tratan de propuestas desarrolladas entre la DPV y el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” (IPF), ante el requerimiento de empresas, organismos técnicos y municipios del interior provincial de capacitar a su personal.

El ingeniero Javier Caffa, administrador de la DPV, informó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “en cada uno de los cursos hay 25 asistentes, contando con un total de 95 inscriptos y hasta con personas en lista de espera, los cuales podrán cursarlo si en algún momento hay alguna vacante o un nuevo curso”.

También, explicó que la duración es de seis meses, cursándose la teoría los viernes a la tarde y las prácticas los sábados a la mañana. “Esta flexibilidad horaria le resultada conveniente a las personas que trabajan o viven en el interior”, acentuó.

A modo de ejemplo, explicó que “cuando se presentan intensas precipitaciones de agua, es muy importante que el personal sepa lo necesario sobre topografía, nivelación y conocimiento sobre desagües, que es justamente lo que esta capacitación les brinda, ya que les nutre de los saberes necesarios para hacer frente a este tipo de situaciones”.

Por otra parte, el director del IPF, Horacio Gorostegui, explicó que desde la institución “se brinda educación técnica y el soporte académico, a manera de que las certificaciones que se emitan cuenten con el aval del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE)”.

“Los profesionales a cargo de las capacitaciones son de la rama de la Ingeniería Civil de la DPV con vasta experiencia en diferentes obras civiles y viales que es lo que se busca trasladar a estos jóvenes que van a auxiliar en dicho trabajo”, añadió.

Para cerrar, remarcó que “se busca sumar capacidades, porque al ser esta la octava cohorte, está demostrando la demanda que ha tenido el curso porque es de suma importancia contar con personal capacitado”.







