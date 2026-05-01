Operativos en los barrios: recuperan motos robadas

Es el resultado del trabajo diario que realiza el Comando Zonal

Integrantes del Comando Radioeléctrico Zona 2 recuperaron dos motocicletas con pedido de secuestro en el marco de los operativos de seguridad ciudadana desplegados por distintos sectores de la ciudad capital.

El primer procedimiento se realizó en la noche del martes, cuando efectivos identificaron a dos adolescentes que circulaban en una motocicleta de 110 cilindradas.

Tras verificar el número de cuadro, motor y dominio, constataron que el rodado registraba pedido de secuestro en una causa judicial.

Los ocupantes, al ser menores de edad, fueron notificados de su situación legal y entregados a sus progenitores, conforme a la normativa vigente.

El segundo operativo tuvo lugar en la mañana del viernes, durante un control vehicular frente al Destacamento Ribereña, en el barrio San Agustín.

En esa ocasión, los uniformados identificaron a un hombre mayor de edad y, tras consultar la base de datos de la Dirección General de Informática Policial, confirmaron que la motocicleta tenía pedido de secuestro.

Luego de las diligencias procesales correspondientes, el sujeto y el rodado fueron trasladados hasta la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.



