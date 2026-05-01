La Policía detuvo a dos sujetos involucrados en una causa judicial

Continúa el trabajo policial para recuperar los bienes

Integrantes de la Brigada de la Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, detuvieron a dos hombres de 25 y 28 años, involucrados en una causa por “Hurto con escalamiento”.

El hecho ocurrió días atrás, cuando una mujer denunció en la Comisaria Seccional Quinta la sustracción de sillas de plásticos de su vivienda en la manzana 36, del barrio Los Inmigrantes.

De inmediato, iniciaron las averiguaciones del caso en donde tras las captaciones fílmicas, se obtuvo la individualización de dos sujetos, señalados como presuntos autores del caso.

Luego del trabajo investigativo, este viernes por la mañana detuvieron a los sujetos, a uno en el barrio Eva Perón y a otro en el barrio Las Orquídeas.

Mientras continúan con las investigaciones para recuperar los bienes, los hombres fueron alojados en la dependencia policial, a disposición de la Justicia.



