La Policía intervino en un hecho de desorden en una casa quinta

El evento no contaba con la autorización de la Municipalidad para el desarrollo de la actividad

Integrantes de la Comisaría Seccional Séptima intervinieron en un caso de desorden ocurrido durante un evento no autorizado, donde hubo daños generalizados y personas lesionadas, entre ellas dos menores.

Minutos antes de las 04:00 horas de este sábado, los policías tomaron conocimiento sobre el hecho y acudieron a verificar el requerimiento ocurrido en la manzana 07 del barrio Luján, de esta ciudad.

Allí, observaron un hombre de 44 años, y tres mujeres de 15, 17 y 18 años, con heridas visibles, quienes fueron trasladados hasta el Hospital Distrital 8, para mejor atención.

Además, en el interior del inmueble observaron daños materiales en el sector de la muralla y fragmentos de botellas de vidrio, esparcidos por distintos sectores del lugar.

También, establecieron que en el lugar se desarrollaba una fiesta clandestina, con consumición de bebidas alcohólicas y gran concurrencia, en su mayoría adolescentes.

Luego, se generó una gresca protagonizada por un grupo de jóvenes, quienes egresaron de la quinta y desde el exterior arrojaron botellas escombros hacia el interior del predio.

Por otro lado, los uniformados de la Delegación Policía Científica, documentaron fotográficamente el lugar del hecho, mientras continúa la investigación para lograr la identificación de los responsables del caso.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Daño, Lesiones e Intimidación Pública”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial con conocimiento del Juzgado de Menores.



