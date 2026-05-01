Nutrifor prepara una nueva entrega para el Servicio Nutricional en las escuelas formoseñas

Desde el lunes iniciarán la distribución en instituciones capitalinas para continuar en el interior provincial.

En diálogo con AGENFOR, el doctor Guillermo Escobar, integrante del Directorio de Nutrifor, confirmó que ya tienen pautadas entregas de productos para el Programa de Fortalecimiento Nutricional de las escuelas de todo el territorio, política articulada con el Ministerio de Cultura y Educación, que se lleva adelante hace varios años.

“La idea es comenzar ahora en la ciudad capital y la semana que viene estaríamos yendo a Las Lomitas, Patiño, El Espinillo y Belgrano, que son fundamentalmente las localidades más afectadas por las grandes lluvias”, indicó.

Asimismo, el funcionario explicó que estaba prevista iniciar la entrega este viernes 8, con un acto formal, pero “por las inclemencias climáticas no pudimos” por lo que, harán lo propio, el próximo lunes 11 de mayo.

“Esta es la primera etapa. La idea es terminar, como siempre, fines de noviembre, principios de diciembre, todo lo que es el ciclo lectivo”, señaló.

A su vez, Escobar detalló que, en esta oportunidad, realizarán esta entrega en 221 establecimientos de Formosa Capital que alcanzan una matrícula de 57.412 estudiantes, que serán beneficiarios de 11.050 kilos de productos como mate cocido, leche chocolatada y leche fortificada.

De esta manera, en Las Lomitas, Patiño, Pilagá y Belgran, abarcarán 323 instituciones educativas con una matrícula de 23.644 estudiantes, de un total de 81.056 alumnos y 544 establecimientos en esta primera etapa.

“Es una inversión realmente muy importante de 245.145 millones del Estado provincial en este programa. Son cargas, no solamente de la producción, sino que también del transporte”, precisó.

Y añadió: “En un trabajo coordinado con la gente del Ministerio de Educación, que a través de las 19 delegaciones zonales que tiene la provincia de Formosa, hacemos las entregas y son los directores los responsables que dan este refuerzo”.

Por último, Escobar puso en valor esta política alimentaria porque “tiene mucha trascendencia” y “es fundamental para el desarrollo de los chicos”.

Al mismo tiempo que, destacó, que Nutrifor aporta no sólo a este tipo de programas de Educación, sino también de otras carteras como Comunidad, Desarrollo Humano y “distintos tipos de actividades de responsabilidad social que tiene la empresa”.

“En el barrio Namqom tenemos 13 comedores que estamos ayudando y prácticamente 500 familias de ahí. También en una escuelita de fútbol que estamos trabajando a través de la responsabilidad social empresaria, con 70 chicos que continuamente van y hacen el deporte, que creo que es fundamental para lo que es el desarrollo y sacarles del ocio”, cerró.



