Fuerte respaldo al Gobernador de los pueblos originarios de Las Lomitas y Subteniente Perín

Desde esas localidades del interior salieron en defensa de la provincia de Formosa al rechazar el pedido de intervención federal.

Integrantes de la comunidad originaria de La Pantalla, jurisdicción de Las Lomitas, localidad del Departamento Patiño en el centro provincial, respaldaron la gestión del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán y rechazaron el proyecto de ley de intervención federal de la provincia presentado por el senador nacional de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni.

Se trata del cacique de dicha comunidad Silverio Moreno y los dirigentes Abel Ramón Saravia, Isidoro Castillo y Eduardo Gabriel Saravia, quienes expresaron una fuerte defensa por “nuestra amada provincia y a nuestro Gobernador”.

En ese sentido, resaltaron el valor de las políticas del Modelo Formoseño para sostener el sistema de salud, educación, de seguridad y la asistencia permanente a las comunidades de los pueblos originarios.

En tanto que calificaron al senador libertario como un “enemigo de Formosa”, quien “es porteño”; y repudiaron que en el Congreso de la Nación tanto Paoltroni como el diputado nacional del mismo espacio, Atilio Basualdo, “levantaron la mano en contra de los más necesitados y de los pueblos originarios”.

Es decir que estos dirigentes de la oposición local apoyan los ajustes y recortes del actual Gobierno nacional de Javier Milei en cuestiones tan sensibles para la población como suspensión de pensiones por discapacidad, desfinanciamiento a la educación, ciencia y tecnología, así como los recortes que afectan a los recursos de la Coparticipación Federal de las provincias argentinas, reprobaron.

Por último, reiteraron su defensa a la gestión provincial y convocaron a todos a seguir trabajando “unidos, organizados y solidarios” para así “continuar venciendo todas las adversidades y desterrando a los traidores de la provincia y de la Patria argentina”.

En línea con esto, Carlos Peralta, presidente de la comunidad wichí del Lote 27 de Las Lomitas, expresó también su repudio al proyecto de intervención federal presentado a nivel nacional.

Asimismo, el cacique de la comunidad originaria de Riacho de Oro, jurisdicción de Subteniente Perín, Darío Javier Perez, sostuvo: “Mi total y absoluto rechazo al pedido de intervención de nuestra provincia”, al tiempo que llamó a respetar la decisión del pueblo formoseño expresado en las urnas.

La gestión del gobernador Insfrán logró en los últimos comicios más del 70% de los votos, lo que significa que obtuvo “una contundente victoria” producto del “amplio respaldo que tiene en nuestra sociedad”, subrayó.







